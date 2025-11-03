Futbol
Cristóbal Parralo, nou entrenador del Nàstic de Tarragona
L'andalús, que va pujar el Racing de Ferrol a Segona Divisió, supleix Luis César a la banqueta
Cristóbal Parralo és l'escollit dirigir el Nàstic de Tarragona. El tècnic andalús substituirà l'acomiadat Luis César i agafarà les regnes del conjunt grana amb l'objectiu d'assolir l'ascens de categoria.
Parralo (Priego de Córdoba, 21/08/1967) aterra a Tarragona després de tancar el curs passat una etapa de cinc temporades al Racing de Ferrol. L'andalús va ser el líder d'un projecte exitós en el club gallec que va iniciar a l'antiga Segona B. Parralo va guiar al Ferrol en l'estrena de la Primera Federació fins al play-off d'ascens a Segona Divisió. Allà, el seu camí va acabar després de caure derrotat per 0-1 contra el Nàstic de Raúl Agné a Vigo.
Tot i el cop, el club gallec va confiar en ell i, un any després, Cristóbal Parralo va assolir l'anhelat ascens a Segona en una temporada demolidora en la qual l'equip va acabar primer classificat. De fet, en aquell equip hi havia un jove Jaume Jardí, que va ser un dels jugadors claus per a l'ascens.
En l'any del debut a Segona, va aconseguir salvar a l'equip amb una notable desena posició. L'any passat, va tancar la seva etapa després d'una mala dinàmica de resultats que va culminar amb el descens de l'equip gallec a Primera Federació. En total, va dirigir 164 partits amb el Ferrol.
A més, Parralo compta amb experiència a Segona Divisió entrenant a Racing de Santander, Alcorcón, Deportivo de la Corunya i Girona. També va entrenar el juvenil A de la Damm, on es va formar com a futbolista. En aquesta etapa de jugador, Parralo va ser present en el Barça de Johan Cruyff i va ser campió de la Champions. També va jugar en el CD Logroñés, Oviedo, Espanyol i PSG.
Parralo es troba un Nàstic sisè classificat amb 14 punts, amb 4 victòries, 2 empats i 4 derrotes, que no ha definit el seu estil de joc durant tota la temporada. A més, es troba a un equip que acumula tres partits sense marcar i generar més aviat poc i és el que més encaixa amb 14 gols en contra.