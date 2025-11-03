Futbol
Cristóbal Parralo i Nacho Fernández, dos noms per omplir la banqueta del Nàstic
Els dos noms agraden a un Consell d'Administració que es reunirà aquesta tarda per acomiadar a Luis César i anunciar el nou tècnic
El Nàstic de Tarragona ja treballa en el substitut de Luis César i ja té dos noms clars sobre la taula. Tot i que encara no és oficial la marxa del gallec, el club ja mou fitxa per assegurar-se el futur immediat i treballa per tancar els dos moviments aquesta tarda en la reunió del Consell d'Administració. De moment, segons va avançar el Diari de Tarragona i ha pogut saber Diari Més, els noms que hi ha a la taula són Cristóbal Parralo i Nacho Fernández. Segons ha destacat el periodista Ángel García, el favorit és Cristóbal Parralo.
Cristóbal Parralo
Parralo és, dels dos, el perfil més contrastat. El tècnic de Priego de Córdoba arribaria al Nàstic després de tancar una etapa de quatre temporades al Racing de Ferrol. L'andalús va ser el líder d'un projecte exitós del club gallec. Agafat a l'antiga Segona B, Parralo va guiar al Ferrol en l'estrena de la Primera Federació fins al play-off d'ascens a Segona. Allà, el seu camí va acabar després de caure derrotat per 0-1 contra el Nàstic de Raúl Agné a Vigo.
El club va confiar amb ell i, un any després, va ascendir al Ferrol com a líder absolut del seu grup per celebrar l'ascens a Segona amb, llavors, Jaume Jardí a la plantilla gallega. En l'any del debut a Segona, va aconseguir salvar a l'equip amb una notable desena posició. L'any passat, va tancar la seva etapa després d'una mala dinàmica de resultats que va culminar amb el descens de l'equip gallec a Primera Federació. En total, va dirigir 164 partits amb el Ferrol, tot i que té passat al Racing, Alcorcón, Deportivo i Girona, tots a Segona Divisió.
Nacho Fernández
L'altre nom sobre la taula és el de Nacho Fernández. El tècnic de Gijón no té experiència a Primera Federació. De fet, té poca experiència com a entrenador en general. Com a tècnic va entrenar el Ryukyu del Japó 20 partits. Amb tot, és conegut per la seva etapa recent com a entrenador assistent de la selecció espanyola femenina dirigida per Montse Tomé. Llavors, era l'expert de les jugades a pilota aturada, entre altres tasques.
El seu bagatge està molt lligat amb l'entrenador de moda a Primera: José Bordalás. Fernández ha sigut el seu assistent al Getafe en les dues etapes i també al València. També va ser entrenador assistent a l'Alcorcón i té passat en el Burgos.