Futbol
Final: Golejada al Nou Estadi d'un Nàstic a la deriva
Nàstic
Finalitzat
0
3
Atlético Madrileño
Janneh (27'), Ortiz (67')
Final
Derrota del Nàstic.
Gol del Madrileño
Res
L'àrbitre diu que no hi ha res.
Demana mans el Nàstic
Centrada al segon pal que recull un defensor amb les mans. Luis César demana VAR.
Doble canvi del Madrileño
Entren Barboza i Giménez per Arnau Ortiz i Boñar.
Doble canvi grana
Entra el jove David Cabezas i Kaptoum per Álex Jiménez i Montalvo.
Falla Cedric
Centre lateral que remata Cedric, però marxa fora.
Canvi del Madrileño
Marxa Janneh i entra Koke Mota.
Canvi del Nàstic
Ha entrat Mángel per Óscar Sanz.
"Luis César vete ya" i "directiva dimissió"
Se senten càntics de "Luis César vete ya" i "directiva dimissió" després del gol.
Revisa l'acció l'àrbitre
Protesta el Nàstic perquè la jugada comença amb una suposada galta de Luque sobre Moi Delgado. Recupera el Madrileño i canvia el joc a l'altra banda. Ortiz, completament sol, fa un golàs enviant la pilota l'escaire. L'àrbitre revisa i diu que no hi ha falta.
Golàs del Madrileño
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
Canvi del Nàstic
Entra Cedric per Pau Martínez.
Fa falta una marxa més
Necessita més del que està mostrant el Nàstic per intentar empatar.
Perd el temps el Madrileño
Esgarrapa minuts l'Atlético Madrileño d'on pot. Cau el porter i allarga l'acció.
Doble canvi del Madrileño
Entren Morcillo i Jano per Belloti i Rayane.
La té Óscar Sanz!
Refús dins de l'àrea que recull Óscar Sanz. El remat l'atura Esquivel.
Targeta groga per al Madrileño
La veu Rayane.
Comença la segona meitat
Mou la pilota el Nàstic.
Descans
Un Nàstic sense ànima posa les coses massa fàcils.
Res
El Nàstic va perdent, però no arrisca ni dona un plus. Massa tranquil i "controlat" està el partit per anar perdent.
Poc convenciment
El Nàstic arriba, però sembla que no remata amb convenciment. Massa tou.
Atura Rebollo
Luque prova el tir directe i Rebollo treu els punys.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Juanda, que li treu la bota al rival. Provoca una falta lateral similar a la del gol.
De la "superioritat" a la fragilitat
Arribada i arribada, però un contraatac ha sigut suficient. Camus l'ha aturat, però la falta lateral ha sigut contundent. Janneh estava separat de l'olla, preparat per entrar des de segona línia i rematar. Així va ser. Centre al punt de penal, Janneh es desfà de la seva marca i gol. Massa fàcil.
Gol del Madrileño
Targeta groga per al Nàstic
La veu Camus per aturar un contraatac liderat per Arnau Ortiz agafant-lo de la samarreta.
Nàstic Superior
Després d'un inici elèctric del Madrileño, ara és el Nàstic qui mana. Només queda arribar amb més claredat a l'àrea rival.
Ho prova Jardí
Retalla i xut des de la frontal de Jaume Jardí que surt fora.
La té el Nàstic!
Controla Fuentes una pilota en llarg de Rebollo, Camus la posa a l'àrea i Álex Jiménez remata tot sol amb el cap. Atura Esquivel amb una mà!
Als núvols Juanda
Canvi de joc del Nàstic. Juanda Fuentes encara sol la porteria rival, retalla al defensor i prova el xut, però surt massa alt.
S'enverina!
Centrada de Juanda Fuentes que s'enverina, però surt fora. Sense perill.
Targeta groga per al Madrileño
La veu Puric per blocar a Dani Rebollo.
Doble ocasió
Centre de Córner que remata Martínez i atura la defensa grana en dos temps.
Compte amb el Madrileño...
Belloti marxa de tres jugadors del Nàstic i força un córner. El talent el tenen.
Mala decisió
Contraatac de llibre del Nàstic. Condueix Álex Jiménez i dos jugadors grana l'acompanyen. Jiménez escull malament i perd la pilota.
Primera aproximació
S'interna Janneh a l'àrea i la defensa grana envia la pilota a córner.
Comença el partit!
Mou la pilota el Madrileño.
L'assenyalat
Cedric Omoigui, principal assenyalat per Luis César. El davanter s'ha quedat a la banqueta després de la seva titularitat a Copa. No li estan sortint les coses bé i ell, amb Almpanis, s'han quedat fora.
La novetat
Pau Martínez és la principal novetat de l'onze de Luis César, amb permís de la primera titularitat de Moi Delgado a casa. Martínez va ser l'únic que va intentar competir contra l'Atlètic Balears a Copa i ha tingut el seu premi.
El Niño Torres
Visita el Nou Estadi una llegenda del futbol espanyol: Fernando Torres. No, no el jugador del Nàstic, sinó l'històric davanter de la selecció espanyola, l'Atlético de Madrid i del Liverpool, Fernando Torres, que és l'entrenador del filial madrileny.
Banqueta visitant
De Luis (PS), Luismi (PS), Castillo, Koke Mota, Spina, Morcillo, Corral, Barboza, Giménez, Jano, Romeo i Cubo.
Onze del Madrileño de Fernando Torres
Esquivel, Julio Díaz, Dani Martínez, Puric, Boñar, Javi Serrano, Melloti, Luque, Arnau Ortiz, Reyane Belaid i Omar Janneh.
Banqueta del Nàstic
Fuidias (PS), Esteves (PS), Mángel, Juncà, Cedric, Fernando Torres, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Álvaro García, David Cabezas, Adrian Alves.
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí i Álex Jiménez.
El Nàstic-Atlético Madrileño està a punt de començar!
Torna el futbol al Nou Estadi Costa Daurada. Després del desastre de la Copa del Rei el Nàstic torna a casa per redimir-se contra un Atlético Madrileño en ratxa. Matar o morir per als grana.