Futbol
Luis César, després de l'eliminació del Nàstic a la Copa: «Això no funciona»
El tècnic grana va lamentar-se d'un joc indefendible
«Alguna cosa estem fent malament, perquè això no funciona». Aquestes van ser les paraules del tècnic del Nàstic Luis César després de la derrota per 2-0 contra l'Atlètic Balears. Fins aquí va arribar el camí de l'equip a la Copa del Rei, caient a primera ronda mostrant un nivell pèssim. César va lamentar-se del joc de l'equip apuntant que «comencem el partit amb un gol inesperat. Hem de posar les coses més difícils en aquestes accions. Això va posar el partit difícil». A més, va subratllar que «no estem atacant bé. Ens costa portar la pilota a l'àrea i que passin coses. No tenim avantatges ni superioritats ni desequilibri col·lectiu. Hem fet un molt mal partit».
La derrota va deixar més que preocupat a un tècnic gallec que confessava a micròfons de Tarragona Ràdio que «no entrava en els meus plans quedar eliminat ni perdre d'aquesta manera». De fet, el tècnic no va voler analitzar els seus jugadors: «Hi ha hagut de tot, uns no m'han agradat gens i d'altres sí, no nomenaré cap cas». César va confessar que «serà una nit llarga» després de quedar eliminat en una competició que des de l'entitat es va fer èmfasi en voler progressar.
Ara l'equip torna a la lliga per enfrontar-se a l'Atlético Madrileño, el líder de la categoria. Luis César va tenir clar que l'objectiu ara és «buscar solucions perquè això funcioni i que diumenge tinguem un millor partit».