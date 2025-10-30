Futbol
La crònica del At. Balears-Nàstic: Ridícul absolut a la Copa del Rei (2-0)
L’Atlètic Balears es va desfer d’un Nàstic insípid i sense ànima que no va competir contra un equip de Segona RFEF
A aquest Nàstic no se’l pot agafar per enlloc. El conjunt grana va fer el ridícul a la Copa del Rei quedant eliminat a les primeres de canvi contra l’Atlètic Balears, equip de Segona Federació. Els tarragonins van perdre sense plantar cara, no van competir contra un conjunt balear que els va superar en intensitat, idees i estil de joc. En definitiva, va ballar com va voler amb els tarragonins. Els gols de Durán i Castell evidencien l’estat d’un equip que diumenge s’haurà d’enfrontar contra l’Atlético Madrileño, el líder.
Com va prometre, Luis César va plantejar un onze amb cares conegudes com Óscar Sanz i Cedric Omoigui, i també d’altres jugadors que no han gaudit de molts minuts com Fernando Torres, Toni Fuidias i David Juncà. Aquest últim, per sorpresa, va entrar a l’eix de la defensa al costat d’Enric Pujol.
El duel es presentava com una oportunitat per reivindicar-se, però això va estar lluny de succeir i així va quedar clar en els primers minuts. Kaptoum va perdre una pilota al mig del camp amb una falta que el conjunt balear va posar en joc ràpidament. Els locals van enxampar desprevinguts a la defensa grana i, amb una simple passada, Durán va guanyar l’esquena de David Juncà i Enric Pujol tampoc va arribar en la cobertura. Minut cinc de partit, mà a mà i gol.
Pitjor va ser veure que, cinc minuts després, la jugada es repetia gairebé de forma idèntica, però aquesta vegada Tovar no va batre Toni Fuidias. El Nàstic encetava el partit amb un tir en el peu i les coses no van millorar. De fet, van anar a pitjor. El conjunt grana no tenia idees, no dominava, no progressava en atac més enllà dels esforços i la individualitat d’un Pau Martínez que estava sol en la zona de combat. El més pròxim al gol va ser un d’anul·lat en un córner després que Fernando Torres atropellés el porter rival i un tir llunyà de Martínez.
No funcionava res, ni tan sols la pressió ni la defensa, perquè el Balears feia i desfeia com volia i va estar ben a prop de marcar el segon, però el duel va anar el descans perdonant molt al Nàstic.
A la represa semblava que la cosa millorava. Els grana sortien més actius, però aquesta reacció va acabar en cinc minuts. El Balears va llançar un contraatac que va deixar a Tovar a un pèl de marcar el segon del partit. El davanter va desfer-se de Fuidias i, amb la porteria buida, va dubtar i Juncà, per sort, li va pispar la pilota. La fragilitat estava en tots els estaments i el domini local es va establir de nou.
César intentava reactivar el seu equip donant entrada a Jaume Jardí i Álex Jiménez i, amb ells, va arribar signes de vida. La més clara la va tenir Jiménez que va rematar amb potència al primer pal una centrada lateral. Però l’empenta d’uns pocs va arribar fins aquí.
Encara podia anar a pitjor
Les coses encara podien anar a pitjor i la jugada que ho va definir va ser un intent de contraatac. Sanz va engegar un contraatac i Cedric, d’esquena, no va entendre’s amb el company i es va quedar la pilota enrere perquè Iván López interceptés la jugada i posés a prova a Fuidias amb un tir potent.
La tendresa defensiva s’havia de mostrar encara una mica més quan amb una passada filtrada a l’esquena dels defensors grana deixava a Castell ben sol a l’àrea perquè marqués a plaer el 2-0. Es colaven massa fàcilment les pilotes, no hi havia cap mena de progressió en atac i, en definitiva, es va veure un Nàstic sense ànima que semblava que no és que no volia empatar, és que no era capaç.
La involució dels darrers partits es va fer evident en aquest, en el qual el Nàstic va acomiadar-se de la Copa del Rei per la porta del darrere i mostrant un nivell pèssim no que dona gens de seguretat per a un equip que diumenge ha d’enfrontar-se al líder, l’Atlético Madrileño. Luis César tenia dos partits per recuperar el crèdit, però amb aquest Nàstic és queda a la corda fluixa.