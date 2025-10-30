Futbol
La Copa del Rei, una arma de doble tall per un Nàstic que té la necessitat de fer un pas endavant
L’Atlètic Balears, aspirant a l’ascens a Primera Federació, promet guerra i ser més que un tràmit
El Nàstic de Tarragona comença demà el seu camí a la Copa del Rei, una competició que es presenta com una arma de doble tall per a un conjunt grana que necessita vèncer i convèncer. Els de Luis César visitaran l’estadi de l’Atlètic Balears, un dels gallets de la Segona Federació que promet plantar cara i no ser precisament un tràmit a superar.
Després del nivell de joc mostrat contra el Sabadell, l’equip necessita fer un pas endavant sobre la gespa i el duel de Copa es presenta com una de les dues oportunitats d’aquesta setmana per fer-ho. Hi ha més a perdre que guanyar perquè, quedar eliminat del torneig agreujaria la situació abans de rebre l’Atlético Madrileño diumenge. Luis César va definir el duel d’avui com «una final que ningú vol perdre» i, en aquesta situació, s’enfronta a un rival més que perillós.
L’equip entrenat per Luis Blanco no arriba precisament en el millor moment. Amb una derrota i dos empats, es manté quart de la Segona Federació, però com un dels projectes favorits a l’ascens. Entre les seves files hi ha jugadors amb passat a Primera Federació i d’altres, com Rubén Bover, que fa dos anys estava jugant a Segona Divisió. A més, de cara al duel contra el Nàstic, els balears recuperen a la seva estrella: Florin Andone.
El davanter romanès és un vell conegut per a l’afició del Nàstic. A més d’acumular experiència a Primera Divisió, Premier League i Primera Divisió de Turquia, és també un jugador que ja ha marcat un hat-trick contra el conjunt grana. Aquell duel va ser la temporada 15-16 en un Córdoba 4 Nàstic 4, un festival de gols que Andone no es va perdre. El davanter torna a la convocatòria després d’una lesió i, qui no estarà, serà Bover.
El tècnic de l’Atlètic Balears, Luis Blanco, va destacar en la prèvia que «ens enfrontem contra un rival confeccionat per a pujar a Segona, però tenim confiança. Aquesta és una competició on sempre hi ha sorpreses». Amb tot, també va presentar dubtes de cara l’onze apuntant que «en menys de 72 hores tenim un partit important i això s’ha de tenir en compte». Curiosament, el duel d’aquest diumenge serà a l’Estadi Municipal de Reus contra el Reus FC Reddis, així que el Balears jugarà en menys d’una setmana contra els dos millors equips del Camp de Tarragona.
Rotació sense unitat B
El duel de Copa es presenta també amb una dificultat afegida per a la planificació grana. Avui l’equip viatjarà a les illes i tornarà la primera hora de divendres per preparar el duel de diumenge contra l’Atlético Madrileño. Normalment, la Copa serveix per donar oportunitats a la unitat B, però Luis César va apuntar a la prèvia que no serà ben bé així: «L’alineació que tinc al cap hi ha jugadors que han sigut titulars en algun moment o altre. En la meva plantilla no hi ha titulars ni suplents».
El tècnic grana sí que va confirmar noms que estaran presents d’inici a la Copa, com per exemple Fernando Torres, el jugador que actualment menys minuts ha jugat de grana. A més, també va confirmar la presència de Cedric Omoigui, Óscar Sanz, Moi Delgado i Sergio Santos.
D’aquesta manera, es preveu que el Nàstic prepari un onze amb Toni Fuidias a la porteria, Moi Delgado, Enric Pujol, Óscar Sanz i Sergio Santos en defensa, Fernando Torres i Kaptoum a l’eix i Pau Martínez, Christos Almpanis, Álex Jiménez i Cedric en atac. Suplents o titulars, tenen la tasca de fer un pas endavant per recuperar les bones sensacions abans del duel de diumenge contra el líder.