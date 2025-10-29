Futbol
Luis César, en la prèvia contra l'Atlètic Balears: «La Copa del Rei la carrega el dimoni»
El tècnic grana avisa que jugaran els menys habituals, però que «tots han sigut titulars en un moment o altre»
La Copa del Rei ja és aquí. El Nàstic de Tarragona es prepara per al torneig del KO amb el cap ben present en la visita de l'Atlético Madrileño del diumenge al Nou Estadi Costa Daurada. El rival no és el més senzill, serà un Atlètic Balears que aspira a l'ascens a Primera Federació. Tot i que el desplaçament a les illes tampoc acompanya, Luis César va destacar que «no és una competició que molesti, és atractiva, volem competir, mostrar-nos i acabar rebent un equip dels bons al Nou Estadi».
És habitual veure en els partits intersetmanals com la Copa del Rei moviments a l'onze inicial. No serà diferent per a un Nàstic que ja ha confirmat a menys habituals, però no una «unitat B». El tècnic va destacar que «penso en una alineació en la qual els jugadors han sigut titulars en algun moment de la temporada». De fet, va anar més enllà i va confirmar la presència de Fernando Torres, Óscar Sanz, Cedric Omoigui, Moi Delgado i Sergio Santos, assenyalant que «en el meu equip no hi ha titulars ni suplents».
El gallec va subratllar que afronta el partit sota l'avís que no serà difícil. «Espero un Atlètic Balears que proposa i que vol ser protagonista sobre el camp». A més, va apuntar dels perills de la competició: «La Copa del Rei la carrega el dimoni. És una final a partit únic i no és gens fàcil. Ja s'ha vist com equips de Primera Divisió i de Segona perden contra clubs de categories inferiors. No em crec que els seus entrenadors diguessin que passarien amb la gorra. Serà difícil i pot passar que et sorprenguin, el que no vull és que ens passi a nosaltres».
Luis César també va confessar que s'ocupa del duel de Copa, però amb un ull posat al del diumenge. «Hem entrenat coses que ens valen per als dos partits, perquè els dos rivals tenen certes similituds en alguns aspectes». A més, també va apuntar que serà una oportunitat de millorar les sensacions amb la pilota: «Cada partit dona informació i ha demostrat que no som més ni menys que ningú. Els equips que haurien de ser a dalt els hi està costant i Murcia, Ibiza i Eldense ja han canviat els seus entrenadors. Això indica que no és fàcil, però hem d'evolucionar».