El lateral esquerre titular ja és aquí: Moi Delgado reapareix dos mesos després
L’andalús va aterrar el 25 d’agost i, entre la pretemporada particular i un esquinç al turmell, no va debutar fins dissabte
El Nàstic de Tarragona ja té el seu lateral esquerre titular. S’ha fet pregar, han passat dos mesos des de la seva presentació, però Moi Delgado va debutar amb la samarreta grana contra el Sabadell.
L’andalús va disputar tota la segona meitat a la Nova Creu Alta i, de fet, va ser una de les poques notes positives del partit. Més enllà de la seva reaparició, se’l va veure preparat per liderar la sortida de la pilota així com a l’hora d’aportar a la seguretat defensiva. Aquesta és una peça més que necessària per a un equip que, fins ara, ha hagut de sobreviure en aquella posició amb diferents invents i apostes.
Delgado va ser l’escollit per la direcció grana per acompanyar David Juncà al lateral esquerre aquesta temporada. L’andalús va ser un reforç d’última hora, arribant la darrera setmana d’agost amb galons de convertir-se en el successor de Joan Oriol com a titular. De fet, és un jugador que les últimes tres temporades les ha disputat a Segona Divisió. Amb tot, el seu aterratge ha sigut més que accidentat.
El lateral va incorporar-se fora de ritme a uns dies de començar la temporada regular. Delgado havia de fer la seva pretemporada particular per posar-se a punt i, d’aquesta manera, es va perdre els tres primers partits de lliga. A mitjans de setembre, tot just abans del duel contra l’Europa, el lateral va veure la seva progressió interrompuda amb una lesió. Un esquinç de turmell va tornar el comptador a zero, per fer-li perdre cinc partits més. Aquesta situació va provocar un maldecap a Luis César, que va ocupar la seva posició amb David Juncà –que ja no compta per al tècnic després del seu error contra l’Europa–, Sergio Camus i, en els darrers partits, Álvaro García, un moviment de la direcció esportiva fora de mercat per intentar pal·liar la situació.
A la novena jornada va arribar el seu moment i, contra el Sabadell, va jugar els seus primers 45 minuts amb el Nàstic. El jugador va apuntar a micròfons de Tarragona Ràdio que «tenia moltes ganes de jugar, sobretot veient com la gent anima a casa i els que s’han desplaçat a la Nova Creu Alta».
Luis César per fi compta amb el seu lateral esquerre titular. Tot i que Delgado encara ha d’agafar el ritme dels seus companys, com a mínim ho podrà fer sobre el verd.