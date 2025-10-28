Futbol
Luis César afronta una setmana de doble partit per recuperar el crèdit
El Nàstic haurà de superar primer l’Atlético Baleares a la Copa dijous i el líder, l’Atlético Madrileño, diumenge
El Nàstic de Tarragona encetarà avui, després d’un dia de descans, una setmana carregada de futbol i responsabilitat. Dijous, els grana han de viatjar a les Illes Balears per enfrontar-se a l’Atlético Baleares a la Copa del Rei i, diumenge, el líder, l’Atlético Madrileño, visitarà el Nou Estadi Costa Daurada. Aquests es presenten com a dos partits clau, però també són dos oportunitats més perquè Luis César millori les sensacions de l’equip.
El punt miraculós aconseguit contra el Sabadell a la Nova Creu Alta només va deixar dubtes entre l’afició i també a l’entitat grana. Ara mateix, l’equip té una dissonància entre la classificació i les sensacions sobre la gespa. El Nàstic és sisè a un punt del play-off i a tres del líder, però, al mateix temps, encara sembla que no té cap rumb sobre la gespa. Contra el Sabadell, l’equip de Luis César no va competir contra el conjunt arlequinat i només va poder estar a mercè del conjunt local. De fet, el punt assolit és gràcies a l’encert de Dani Rebollo i també el desencert ofensiu dels de Ferran Costa.
Aquests signes preocupants s’arrosseguen de la victòria contra el Tarazona, on l’equip va quallar un duel difícil d’empassar amb cinc minuts de brillantor en el descontrol. Amb tot, es podria tirar més enrere encara, perquè el Nàstic no ha tingut un partit rodó en cap moment d’aquesta temporada. Després de nou jornades i més de tres mesos de preparació, s’espera a un equip més treballat i preparat per afrontar el repte de l’ascens a final de temporada.
Després d’una jornada amarga, el Nàstic tindrà dues oportunitats més per recuperar les bones sensacions. Això sí, aquesta jornada de doble partit es presenta com una arma de doble fil. Si no es compleix ni a Copa del Rei ni a lliga, Luis César se situaria llavors a l’ull de l’huracà.
Primer la Copa
El primer en arribar serà la Copa del Rei. Aquest dijous l’equip viatjarà a Palma de Mallorca per jugar contra l’Atlético Baleares. L’equip és el quart classificat del grup 3 de Segona Federació i es presenta com un dels favorits en la lluita per l’ascens de categoria. En altres paraules, el conjunt balear es presenta com un rival dur de rosegar, més que un tràmit.
Aquest duel serà l’oportunitat de veure la unitat B de l’equip en un duel exigent pocs dies abans de tornar a la lliga. Divendres, l’equip tornarà a Tarragona per començar a preparar el duel del diumenge a les 20.30 h contra l’Atlético Madrileño. El filial de l’Atlético de Madrid arribarà més descansat i completament en ratxa després de vèncer amb solvència a l’Europa. Aquesta vegada, el rival exigirà quelcom més del Nàstic en el seu retorn al Nou Estadi Costa Daurada.
Aquests quatre dies es presenten claus per a la banqueta grana per donar, per fi, un cop sobre la taula o per enfonsar-se encara més en un mar de dubtes. En aquest primer tram de la temporada i amb la plantilla renovada, les sensacions i l’estil regnen per sobre d’una classificació canviant i els dos partits que hi ha al davant han de servir per trobar un camí a seguir de forma definitiva.