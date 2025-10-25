Futbol
Final: Empat miraculós del Nàstic a la Nova Creu Alta
Sabadell
Finalitzat
0
0
Nàstic
Final
Un punt miraculós del Nàstic contra el Sabadell.
Canvi del Sabadell
Entra Rubén Martínez i surt Javi López-Pinto
Cinc minuts d'afegit
Doble aturada de Dani Rebollo
Sant Dani Rebollo. No hi ha més. Dues rematades a barraca que atura el porter grana.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Pau Martínez.
Canvi del Nàstic
Marxa lesionat Mángel i entra Kaptoum.
Fora
Xut directe sense perill.
Doble canvi del Sabadell
Entra Segura i Utgés per Ripoll i Quadri.
Targeta groga per al Nàstic i falta perillosa
La veu David Alba. Falta a la frontal per a xutar-la directa.
Doble targeta groga
La veu Moi Delgado per una falta i Miguelete per recriminar-li
La té Álex Jiménez!
Bon moviment del davanter que es queda sol davant el porter rival, però erra el tir.
Canvi del Nàstic
Entra Pau Martínez per Jaume Jardí.
Salva Dani Rebollo
Mà a mà de Miguelete amb Dani Rebollo que atura el porter grana amb la cama esquerra.
Canvi del Sabadell
Marxa Escudero i entra Miguelete.
Respira el Nàstic
S'atura el partit per una revisió de VAR que ha demanat Luis César. No hi ha hagut res, però han baixat les revolucions.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Dani Rebollo per perdre temps.
Canvi del Nàstic
Entra Marcos Baselga i Christos Almpanis per Cedric i Juanda.
Córner, centrada i una altra centrada
No para d'atacar el Sabadell. Treu aigua el Nàstic com pot.
Al travesser el Sabadell
Córner en contra i Kaiser remata al travesser. Pateix el Nàstic.
Javi López és un perill
L'extrem és qui domina la pilota a l'àrea grana. El Nàstic aguanta.
S'equivoca Jardí
Contraatac amb Cedric i Álex Jiménez desmarcant-se, escull Jardí malament cap a Álex Jiménez i es malbarata l'acció.
De nou Javi López
Xut des de la frontal que desvia a córner Morgado.
Avisa el Sabadell
Quadri segueix sent superior i el Sabadell torna a dominar. Fins i tot ho ha provat Fuoli amb un tir des del seu camp que gairebé s'enverina.
Álex Jiménez!
Ocasió més clara del partit. Roba Jaume Jardí i Álex Jiménez es planta sol davant del porter, Dubta en xutar i un defensor l'atura.
La té el Sabadell
Remat creuat de Priego a la petita que surt fora. Torna a patir el Nàstic
Es reprèn el joc amb un canvi sorprenent
Debuta Moi Delgado i marxa Álvaro García.
Descans
Zero a zero en el marcador amb un Sabadell dominant i un Nàstic defensiu.
Aguanta el Nàstic, quin remei
El Sabadell malbarata la jugada d'estratègia, però segueix dominant. Ara Ripoll es planta davant de Rebollo, però falla el xut.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Álvaro García i provoca una jugada de perill. Falta lateral perfecta per a una centrada.
La té el Sabadell
Xut de Rodrigo Escudero que obliga actuar de nou a Dani Rebollo. Aguanta el Nàstic.
Torna a entrar Mángel
Sembla que s'ha recuperat i, com a mínim, aguantarà fins a la mitja part.
Torna a caure Mángel
Segona vegada que es tira a terra Mángel. L'asturià s'ha fet mal i pot ser el primer canvi per lesió en la seva primera titularitat.
Juanda Fuentes s'activa
Primera internada de l'extrem que arriba a l'àrea petita, però la centrada surt massa forta. Reacciona ara el Nàstic després de l'aturada per Dani Rebollo.
Mángel!
Ho prova l'asturià amb un remat de volea que surt fora.
Atura Dani Rebollo en dos temps
Rematada potent de Coscia que atura Dani Rebollo en dos temps i sembla que l'ha fet mal. S'atura el joc i entra el metge grana.
Pateix el Nàstic
Perill per la dreta. Javi López és tot un corcoll per la defensa grana que, després de la sortida d'un córner, rep un tir des de l'exterior que ha d'aturar Rebollo.
Ha de reaccionar el Nàstic
Sotmès el conjunt grana i els contraatacs no són efectius. Cedric no està encertat.
La té el Sabadell!
Gestió de Quadri al mig del camp per castigar una mala entrada d'Álvaro García. La pilota ha arribat a la frontal i el tir creuat de Priego ha sortit fora.
Igualtat sense ocasions
Lluita constant entre els dos equips que arriba amb aproximacions del Sabadell, però sense perill.
Quadri fa de les seves
Dificultats del Nàstic per tallar a Quadri amb la pilota.
Anada i tornada
Jugada d'estratègia del Nàstic que acaba amb Cedric gairebé definint a l'àrea, però el davanter la perd i munta un contraatac que Coscia gairebé remata a la petita contra Dani Rebollo.
Targeta groga per al Sabadell
La veu Toni Toni Ripoll per afagar Álex Jiménez sense pilota.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic!
Fàbregas i Soteras, a uns seients de distància
El preisdent del Nàstic, Lluís Fàbregas i el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, han coincidit a la Nova Creu Alta. Els dos presidents, enfrontats per les declaracions del de la catalana, estan només a uns seients de distància a la tribuna. De fet, és la primera vegada que coincideixen des de fa anys.
Gairebé un miler d'aficionats del Nàstic a Sabadell!
Gairebé un miler d'aficionats del Nàstic s'han desplaçat a la Nova Creu Alta per animar a l'equip.
Compte amb el mig del camp del Sabadell
La demarcació que més destaca del Sabadell és el mig del camp. Quadri i Urri han format un doble pivot consolidat que guanya duels i controla la possessió.
Un canvi més a l'onze
A banda de l'entrada obligada de Mángel Prendes, Luis César ha fet un moviment més a l'onze. Cedric Omoigui ha entrat per Marcos Baselga, deixant clar que el que vol el tècnic és velocitat per a les transicions, com va passar en el duel contra l'Ibiza.
Sense el capità
Óscar Sanz és l'única baixa del Nàstic de cara al partit. Contra el Tarazona, el capità va veure la cinquena targeta groga de la temporada i Mángel Prendes l'ha substituït a l'onze.
Onze del Sabadell
Diego Fuoli (p), David Astals, Kaiser, Bonaldo, Joel Priego, Quadri, Urri, Ripoll, Javi López-Pinto i Rodrigo Escudero i Agustín Coscia.
Banqueta grana
Toni Fuidias (ps), David Juncà, Christos Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Wilfrid Kaptoum, Sergio Santos, Enric Pujol i Marcos Baselga.
Onze del Nàstic!
Dani Rebollo (p), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez i Cedric Omoigui.
El Sabadell-Nàstic està a punt de començar!
Derbi català i tasca majúscula del Nàstic a la Nova Creu Alta. El conjunt grana ha de vèncer un Sabadell que no ha perdut i, de fet, no ha rebut ni un sol gol a casa.