Final: Empat miraculós del Nàstic a la Nova Creu Alta

escut sabadell

Sabadell

Finalitzat

0

0

escut nastic

Nàstic

Àrbitre: Jorge Tárraga (valencià)
Álvaro García durant una acció del partit.

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Final

Un punt miraculós del Nàstic contra el Sabadell.

Canvi del Sabadell

Entra Rubén Martínez i surt Javi López-Pinto

Cinc minuts d'afegit

Doble aturada de Dani Rebollo

Sant Dani Rebollo. No hi ha més. Dues rematades a barraca que atura el porter grana.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Pau Martínez.

Canvi del Nàstic

Marxa lesionat Mángel i entra Kaptoum.

Fora

Xut directe sense perill.

Doble canvi del Sabadell

Entra Segura i Utgés per Ripoll i Quadri.

Targeta groga per al Nàstic i falta perillosa

La veu David Alba. Falta a la frontal per a xutar-la directa.

Doble targeta groga

La veu Moi Delgado per una falta i Miguelete per recriminar-li

La té Álex Jiménez!

Bon moviment del davanter que es queda sol davant el porter rival, però erra el tir.

Canvi del Nàstic

Entra Pau Martínez per Jaume Jardí.

Salva Dani Rebollo

Mà a mà de Miguelete amb Dani Rebollo que atura el porter grana amb la cama esquerra.

Canvi del Sabadell

Marxa Escudero i entra Miguelete.

Respira el Nàstic

S'atura el partit per una revisió de VAR que ha demanat Luis César. No hi ha hagut res, però han baixat les revolucions.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Dani Rebollo per perdre temps.

Canvi del Nàstic

Entra Marcos Baselga i Christos Almpanis per Cedric i Juanda.

Córner, centrada i una altra centrada

No para d'atacar el Sabadell. Treu aigua el Nàstic com pot.

Al travesser el Sabadell

Córner en contra i Kaiser remata al travesser. Pateix el Nàstic.

Javi López és un perill

L'extrem és qui domina la pilota a l'àrea grana. El Nàstic aguanta.

S'equivoca Jardí

Contraatac amb Cedric i Álex Jiménez desmarcant-se, escull Jardí malament cap a Álex Jiménez i es malbarata l'acció.

De nou Javi López

Xut des de la frontal que desvia a córner Morgado.

Avisa el Sabadell

Quadri segueix sent superior i el Sabadell torna a dominar. Fins i tot ho ha provat Fuoli amb un tir des del seu camp que gairebé s'enverina.

Álex Jiménez!

Ocasió més clara del partit. Roba Jaume Jardí i Álex Jiménez es planta sol davant del porter, Dubta en xutar i un defensor l'atura.

La té el Sabadell

Remat creuat de Priego a la petita que surt fora. Torna a patir el Nàstic

Es reprèn el joc amb un canvi sorprenent

Debuta Moi Delgado i marxa Álvaro García.

Descans

Zero a zero en el marcador amb un Sabadell dominant i un Nàstic defensiu.

Aguanta el Nàstic, quin remei

El Sabadell malbarata la jugada d'estratègia, però segueix dominant. Ara Ripoll es planta davant de Rebollo, però falla el xut.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Álvaro García i provoca una jugada de perill. Falta lateral perfecta per a una centrada.

La té el Sabadell

Xut de Rodrigo Escudero que obliga actuar de nou a Dani Rebollo. Aguanta el Nàstic.

Torna a entrar Mángel

Sembla que s'ha recuperat i, com a mínim, aguantarà fins a la mitja part.

Torna a caure Mángel

Segona vegada que es tira a terra Mángel. L'asturià s'ha fet mal i pot ser el primer canvi per lesió en la seva primera titularitat.

Juanda Fuentes s'activa

Primera internada de l'extrem que arriba a l'àrea petita, però la centrada surt massa forta. Reacciona ara el Nàstic després de l'aturada per Dani Rebollo.

Mángel!

Ho prova l'asturià amb un remat de volea que surt fora.

Atura Dani Rebollo en dos temps

Rematada potent de Coscia que atura Dani Rebollo en dos temps i sembla que l'ha fet mal. S'atura el joc i entra el metge grana.

Pateix el Nàstic

Perill per la dreta. Javi López és tot un corcoll per la defensa grana que, després de la sortida d'un córner, rep un tir des de l'exterior que ha d'aturar Rebollo.

Ha de reaccionar el Nàstic

Sotmès el conjunt grana i els contraatacs no són efectius. Cedric no està encertat.

La té el Sabadell!

Gestió de Quadri al mig del camp per castigar una mala entrada d'Álvaro García. La pilota ha arribat a la frontal i el tir creuat de Priego ha sortit fora.

Igualtat sense ocasions

Lluita constant entre els dos equips que arriba amb aproximacions del Sabadell, però sense perill.

Quadri fa de les seves

Dificultats del Nàstic per tallar a Quadri amb la pilota.

Anada i tornada

Jugada d'estratègia del Nàstic que acaba amb Cedric gairebé definint a l'àrea, però el davanter la perd i munta un contraatac que Coscia gairebé remata a la petita contra Dani Rebollo.

Targeta groga per al Sabadell

La veu Toni Toni Ripoll per afagar Álex Jiménez sense pilota.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic!

Fàbregas i Soteras, a uns seients de distància

El preisdent del Nàstic, Lluís Fàbregas i el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, han coincidit a la Nova Creu Alta. Els dos presidents, enfrontats per les declaracions del de la catalana, estan només a uns seients de distància a la tribuna. De fet, és la primera vegada que coincideixen des de fa anys.

Gairebé un miler d'aficionats del Nàstic a Sabadell!

Gairebé un miler d'aficionats del Nàstic s'han desplaçat a la Nova Creu Alta per animar a l'equip.

Els aficionats grana a Sabadell.

Els aficionats grana a Sabadell.Diari Més

Compte amb el mig del camp del Sabadell

La demarcació que més destaca del Sabadell és el mig del camp. Quadri i Urri han format un doble pivot consolidat que guanya duels i controla la possessió.

Un canvi més a l'onze

A banda de l'entrada obligada de Mángel Prendes, Luis César ha fet un moviment més a l'onze. Cedric Omoigui ha entrat per Marcos Baselga, deixant clar que el que vol el tècnic és velocitat per a les transicions, com va passar en el duel contra l'Ibiza.

Sense el capità

Óscar Sanz és l'única baixa del Nàstic de cara al partit. Contra el Tarazona, el capità va veure la cinquena targeta groga de la temporada i Mángel Prendes l'ha substituït a l'onze.

Onze del Sabadell

Diego Fuoli (p), David Astals, Kaiser, Bonaldo, Joel Priego, Quadri, Urri, Ripoll, Javi López-Pinto i Rodrigo Escudero i Agustín Coscia.

Banqueta grana

Toni Fuidias (ps), David Juncà, Christos Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Wilfrid Kaptoum, Sergio Santos, Enric Pujol i Marcos Baselga.

Onze del Nàstic!

Dani Rebollo (p), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez i Cedric Omoigui.

El Sabadell-Nàstic està a punt de començar!

Derbi català i tasca majúscula del Nàstic a la Nova Creu Alta. El conjunt grana ha de vèncer un Sabadell que no ha perdut i, de fet, no ha rebut ni un sol gol a casa.

