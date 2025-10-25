Futbol
Punt de miracle del Nàstic a la Nova Creu Alta (0-0)
El conjunt grana surt viu contra el Sabadell en un partit que ha tornat a salvar Sant Dani Rebollo
Empat i gràcies. El Nàstic surt viu de la Nova Creu Alta en un partit completament dominat pel Sabadell. Els arlequinats han elaborat un setge a la porteria de Sant Dani Rebollo, que ha tornat a aparèixer per salvar els mobles. Álex Jiménez ha tingut dos mà a mà, però no ha entrat i, per sort, els grana han rescatat un punt.
El Nàstic afrontava el derbi a la Nova Creu Alta amb les novetats de Mángel i Cedric a l'onze. El primer va debutar com a titular per la baixa d'Óscar Sanz per acumulació de grogues mentre que Cedric suplia a Baselga per guanyar velocitat en les transicions.
El duel va encetar amb una velocitat vibrant. Els grana es van plantar a l'àrea amb Cedric, però el davanter la va perdre i el Sabadell va contestar a l'instant amb un contraatac de Coscia que va aturar Dani Rebollo. Des d'aquest moment, el Sabadell es va anar fent gran mentre que el Nàstic es va empetitir i es va quedar replegat al darrere.
El mig del camp del Sabadell era un problema. Quadri i Urri marcaven el seu domini i el joc del Sabadell creixia per moments. De la igualtat sense ocasions, la balança es va inclinar a la superioritat arlequinada. Priego, amb un tir des de la frontal i Javi López-Pinto, amb un altre xut potent, van acabar les primeres aproximacions amb perill.
El Nàstic gairebé no va aparèixer en atac. Un tir llunyà de Mángel i una internada de Juanda Fuentes van ser les úniques aproximacions, però sense fer tremolar a Diego Fuoli.
Amb un joc alentit per un lesionat Mángel, el Sabadell va fer un setge a la porteria de Rebollo i el Nàstic va aguantar com podia fins al descans amb les dues bandes patint de valent.
No va canviar res al descans. El Sabadell va mantenir el domini contra un Nàstic que veia com debutava Moi Delgado al lateral esquerre. Quadri continuava sent superior al mig del camp i Javi López inquietava la porteria grana.
El setge era total. Córner, centre, falta directa i un altre córner. Cinc minuts de pilotes contínues del Sabadell a l'àrea grana mentre el Nàstic treia aigua com podia. Aquest ritme només es va tallar amb una reclamació de VAR de Luis César. No hi havia res a revisar, però, com a mínim, van baixar les revolucions.
Els millors minuts del Nàstic van arribar tot seguit. Sense convicció a l'atac, però la pilota es va plantar en dues ocasions davant de Fuoli. Les dues les va tenir Álex Jiménez, la primera se li va fer tard i un defensa li va atrapar i, en la segona, va aturar Fuoli.
Res a fer en la resta del partit. Domini del Sabadell i un Nàstic que va rescatar un punt fora, per sort.