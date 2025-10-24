Futbol
El Sabadell espera el Nàstic com l’únic invicte i sense encaixar a casa
Els arlequinats només han rebut tres gols i arriben endollats després de vèncer l’Alcorcón
Només hi ha un equip que es manté invicte en les tres grans categories del futbol i aquest és el Centre d’Esports Sabadell. El Nàstic de Tarragona afronta el derbi català amb el repte de trencar aquesta ratxa que ha col·locat el recent ascendit en posicions de play-off. A més, la dificultat és doble perquè els arlequinats encara no han encaixat ni un sol gol a la Nova Creu Alta. De fet, només han rebut tres dianes en tota la temporada.
L’equip entrenat per Ferran Costa és una de les sensacions d’aquest inici de lliga i s’ha forjat el seu camí al cim del grup gràcies a la fortalesa defensiva. El conjunt arlequinat encaixa molt poc, perquè també concedeix poc. El bloc defensiu ha brillat en els darrers cinc partits on ha aconseguit la porteria a zero, sobretot en les situacions d’àrea.
Bonaldo i Kaiser formen el mur arlequinat, el mateix que es manté ferm des que va assolir l’ascens de categoria. Carlos García els acompanyava en els darrers partits, però en l’última jornada contra l’Alcorcón es va lesionar. De la mateixa manera que el lateral David Astals, qui també va patir molèsties i és dubte de cara al duel contra el Nàstic. Més enllà de l’última línia també hi ha un segur més sota els pals. Diego Fuoli, qui va ser el rei de les porteries a zero l’any passat amb el Tarazona, ha començat la temporada amb el nivell dels millors porters de la categoria.
El mig del camp també ha treballat de valent per contribuir en les porteries a zero. Albert Orriols i Quadri Liammed, debutants a la categoria, lideren la sala de màquines arlequinades. Tots dos formen un doble pivot que pressiona, conté el joc rival i roba la pilota.
Si amb aquesta seguretat defensiva no s’han catapultat més enllà a la classificació és l’encert de cara a porta. En aquestes vuit jornades de lliga el Sabadell acumula vuit dianes i tres d’aquestes van arribar la darrera jornada. Contra l’Alcorcón l’equip de Ferran Costra va superar el problema amb el gol quan les seves individualitats van brillar. Javi López-Pinto es va presentar com el perill a tenir en compte amb un golàs des de la frontal de l’àrea. Talents com Miguelete i jugadors contrastats a la categoria com Rodrigo Escudero avalen la punta d’atac arlequinada.
Derbi amb Marea Grana
El Nàstic de Tarragona haurà d’assaltar la Nova Creu Alta, una tasca que ningú ha aconseguit, però ho farà ben acompanyat. Un miler d’aficionats tenyiran de grana una cantonada de l’estadi arlequinat per animar el seu equip en un duel que es presenta més que difícil. Amb tot, els de Luis César ja han demostrat aquesta temporada que brillen més fora de casa en els pitjors escenaris, com la victòria contra l’UD Ibiza.
El conjunt grana tindrà la baixa del capità Óscar Sanz que va veure la cinquena groga i complirà cicle de sanció. Qui estarà recuperat de cara al partit, segons va apuntar la setmana passada Luis César, és Kaptoum, que ja estarà llest i Moi Delgado repetirà convocatòria, tot i que és complicat que tingui minuts.