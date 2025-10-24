Nàstic
El Nàstic recorrerà l'arxivament de la denúncia contra l'àrbitre Eder Mallo
L’entitat grana assegura que esgotarà totes les vies judicials possibles
El Gimnàstic de Tarragona, SAD ha anunciat que formularà el recurs d’apel·lació a l’Audiència Provincial de Tarragona per l'arxivació de la denúncia contra l'àrbitre Eder Mallo per la seva actuació en el partit disputat entre l’equip català i el Màlaga, el 22 de juny de 2024. El club grana ha pres aquesta decisió després de rebre la notificació del Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona.
«L’entitat grana, conscient que el camí iniciat el 25 de juny del 2024 és llarg i complicat, confia en la justícia i esgotarà totes les vies judicials possibles», ha explicat en un comunicat. I ha finalitzat «que ningú dubti que el Gimnàstic de Tarragona, SAD seguirà defensant els interessos i l’honorabilitat de l’Entitat, així com la dels seus accionistes, socis i aficionats».
El jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona ha arxivat la querella contra el col·legiat en considerar que no hi ha indicis de delicte en la seva actuació durant el partit de tornada de la final del play-off a Segona Divisió.
El club es va querellar contra Eder Mallo pels presumptes delictes de falsedat documental i corrupció en l’esport després que una investigació de l’agència de detectius Método 3 conclogués que l’àrbitre va actuar de «forma premeditada» per perjudicar l’equip en el partit celebrat al Nou Estadi de Tarragona, en el que el Màlaga va aconseguir l’ascens després d’empatar en el descompte de la pròrroga (2-2).
El col·legiat va abandonar l’estadi escortat per la policia i a l’acta va escriure que havia rebut amenaces de mort dels directius del club tarragoní i que va témer per la seva integritat física quan es va retirar al vestidor. El Nàstic va negar la versió d’Eder Mallo.
El partit va ser molt polèmic. El Nàstic es va queixar, entre altres coses, de les quals l’expulsió del seu jugador Nacho González en el minut 63 va ser injusta i de les quals el temps de descompte en la segona part de la pròrroga va ser excessiu, si bé, el partit va estar interromput diversos minuts pel llançament de pilotes a la gespa per part d’aficionats des de la grada.
El jutge disciplinari únic per a competicions no professionals de la Federació Espanyola (RFEF) va sancionar el club grana amb quatre partits de clausura del seu estadi. El Nàstic va complir un partit d’aquesta sanció, en l’inici de la temporada passada contra l’Ourense CF. Després es va aplicar la cautelar. La gran incògnita ara és com es resoldrà aquesta qüestió, un cop finalitzi tot el procés judicial sobre Eder Mallo.