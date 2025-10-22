Futbol
Arxivada la querella del Nàstic de Tarragona contra l’àrbitre Eder Mallo
El club es va querellar pels presumptes delictes de falsedat documental i corrupció en l’esport durant el partit de tornada de la final del 'play-off' a Segona Divisió
El jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona ha arxivat la querella presentada pel Nàstic de Tarragona contra l’àrbitre Eder Mallo en considerar que no hi ha indicis de delicte en l’actuació del col·legiat en el partit disputat entre l’equip català i el Màlaga, el 22 de juny de 2024. No obstant, fonts del Nàstic han assegurat a EFE que la seva intenció és recórrer aquesta resolució judicial una vegada valori el seu contingut.
El club es va querellar contra Eder Mallo pels presumptes delictes de falsedat documental i corrupció en l’esport després que una investigació de l’agència de detectius Método 3 conclogués que l’àrbitre va actuar de «forma premeditada» per perjudicar l’equip en el partit de tornada de la final del play-off a Segona Divisió celebrat al Nou Estadi de Tarragona, en el que el Màlaga va aconseguir l’ascens després d’empatar en el descompte de la pròrroga (2-2).
El col·legiat va abandonar l’estadi escortat per la policia i a l’acta va escriure que havia rebut amenaces de mort per part de directius del club tarragoní i que va témer per la seva integritat física quan es va retirar al vestidor. El Nàstic va negar la versió d’Eder Mallo.
El partit va ser polèmic: el Nàstic es va queixar, entre altres coses, de les quals l’expulsió del seu jugador Nacho González en el minut 63 va ser injusta i de les quals el temps de descompte en la segona part de la pròrroga va ser excessiu, si bé, el partit va estar interromput diversos minuts pel llançament de pilotes a la gespa per part d’aficionats des de la grada.
El jutge disciplinari únic per a competicions no professionals de la Federació Espanyola (RFEF) va sancionar el club català amb quatre partits de clausura del seu estadi.