Futbol
Final: Victòria del Nàstic al Nou Estadi
Nàstic
Montalvo (44') Álex Jiménez (45+4')
Finalitzat
2
1
Tarazona
Ángel López (45+2')
Final
Victòria del Nàstic al Nou Estadi.
Targeta groga per al Tarazona
La veu Toni Ramon.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Álvaro García.
Vuit minuts d'afegit
El partit anirà al 98'.
Canvi del Tarazona
Marxa Borge i entra Cubillas.
Torna a sortir Álex Jiménez.
No era greu la lesió.
Es retira lesionat Álex Jiménez
Es lesiona Jiménez lesionat i el Nàstic es queda amb un home menys. Luis César ha gastat tots els canvis.
Nova ocasió per al Tarazona
El conjunt aragonès, poc a poc, busca la porteria amb més insistència.
Ocasió per al Tarazona
Xut a boca de canó que surt fora. El Nàstic està patint i no proposa res en atac.
Suma esforços el Tarazona
El conjunt aragonès domina buscant l'empat.
Doble canvi del Tarazona
Entren Álvaro i Imanol per Soto i Carrasco.
Canvi del Nàstic
Entra Enric Pujol i Almpanis per Morgado i Jaume Jardí
Es retira lesionat Morgado
Sent molèsties el defensor i surt del terreny de joc.
Canvi del Nàstic
Marxa Juanda i entra Pau Martínez.
Doble canvi del Tarazona
Entren Toni Ramon i Armero per Castroverde i Vaquero.
Doble canvi del Nàstic
Marxa Baselga i Óscar Sanz i entren Mángel i Cedric.
Targeta groga per al Nàstic
La veu David Alba.
Comença la segona meitat!
Mou la pilota el Tarazona.
Descans
Minuts de descompte moguts que han donat per tres gols després de 45 minuts de futbol apagat.
Juanda Fuentes la busca i Jiménez no falla
El que no ha passat en 45 minuts ha passat en 5 de descompte. Reacció immediata del Nàstic a través de Juanda Fuentes. El colombià veu el forat en el mur de cames del Tarazona i posa una pilota bombejada al punt de penal. Allà apareix Álex Jiménez posant el cap per marcar el 2-1.
GOOOOL DEL NÀSTIC!
L'ha tingut Morgado!
Centrada lateral de Marc Montalvo a la petita i Morgada remata a boca de canó. Atura Josele.
No ha durat l'alegria ni cinc minuts
Centrada lateral del Tarazona que es troba a Ángel López completament sol. El lateral aragonès estava dins de l'àrea i va buscar porteria des de la primera rematada. Rebollo va sortir amb una mà màgica, però el refús va ser inaturable davant un Morgado massa tou.
Gol del Tarazona
A la segona va la vençuda
Avança Álex Jiménez cap a l'àrea, veu el forat i li fa la passada a Marc Montalvo. El de Riudoms, amb un gest exquisit, es desfà de la pressió d'un defensor per, al mateix temps, encarar porteria. A la frontal no dubta: tir ras i potent que perfora la porteria de Josele. Només dos tirs a porta en tota la primera meitat, els dos de Montalvo i un cap a dins.
GOOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Alba al tall
Surt disparat Castroverde cap a la porteria de Rebollo, però David Alba atura amb precisió la jugada.
Jiménez!
Centre d'Álvaro García que remata Álex Jiménez fora. Sense perill.
Fora Baselga
Córner al segon pal que remata Baselga, però la pilota surt fora.
Permissivitat arbitral
Els contactes es permeten, segons l'equip. Tota acció del Nàstic és castigada amb falta i el Nou Estadi s'activa.
Luis César, amonestat
El tècnic grana ha vist una groga per protestar. Les decisions arbitrals estan enfadant al Nou Estadi
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
Jaume Jardí ho intenta
El reusenc és l'únic que intenta arriscar i generar alguna jugada.
Control central
Cinc minuts de passades entre els centrals del Nàstic sense generar res. La jugada acaba amb una passada en llarg que es perd per la línia de fons. No té idees el Nàstic contra un Tarazona defensiu.
La té Montalvo!
Roba Montalvo una pilota a la defensa del Tarazona. Rematada poderosa des de la frontal que desvia Josele a córner.
Gol anul·lat al Nàstic per fora de joc
Després de revisar la jugada, l'àrbitre anul·la el gol. Situació rocambolesca al Nou Estadi. Rescata Juanda per la dreta una centrada que el linier anul·la aixecant la bandera dient que la pilota ha sortit fora. L'àrbitre no xiula i espera que la jugada continuï fins que Álvaro García centra on Jaume Jardí la va enviar cap a dins. La pilota havia sortit fora.
Cinc minuts de pur futbol control
Poca cosa més que lluita al mig del camp en aquests primers cinc minuts de partit. Tarazona domina i el Nàstic intenta fer tres passades.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Resultats de la jornada
Ja s'han disputat quatre partits del grup 2 de Primera Federació. Divendres va haver-hi un nou líder a la categoria. El Sabadell va assaltar el camp de l'Alcorcón per aconseguir un 0-3 que va ser tot un cop a la taula de l'equip de Ferran Costa. D'altra banda, el Cartagena continua sumant amb regularitat com un dels equips cridats a la part alta més sòlids superant per 2-0 a l'Algeciras. Ahir. L'Hércules va assolir una victòria balsàmica per 2-1 contra el Villarreal B i l'Europa i l'Eldense van empatar a un gol. Ara, a les dotze, a banda del Nàstic també es juga l'Atlético Madrileño-Juventud Torremolinos. Com a plat fort, aquesta tarda hi ha un Real Murcia-UD Ibiza, un partit de dos gegants ferits en una dinàmica molt baixa i el resultat podria ser dràstic per alguna banqueta.
El retorn d'un clàssic
Marc Trilles, exjugador grana, torna un any més al Nou Estadi Costa Daurada amb el braçalet de capità del Tarazona. El jugador sempre porta el Nàstic al cor i s'ha declarat nastiquer en multitud d'ocasions. Ara, liderarà la defensa numantina dels aragonesos.
Els errors es paguen amb Luis César
Canvis a l'onze grana i dos assenyalats. Sergio Santos i Cedric Omoigui s'han quedat a la banqueta i el seu lloc l'ocupen Camus i Álex Jiménez. Tots dos van ser els protagonistes en negatiu del duel contra l'Alcorcón. El primer va errar en el gol final dels madrilenys i el segon va fallar un mà a mà que podria haver sigut el 2-1.
Banqueta del Tarazona
Amigo (ps), Traoré, Toni Ramon, Cubillas, Imanol, Álvaro, Armero, Busi i Fita.
Banqueta del Nàstic
Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Kaptoum, Santos i Pujol.
Onze del Tarazona
Josele (p), Andrés Borge, Marc Trilles, Martínez, Ángel López, Nieto, Carrasco, Vaquero, Castroverde, Soto i Agüero.
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (p), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez i Marcos Baselga.
El Nàstic-Tarazona està a punt de començar!
Jornada 8 de la Primera Federació i el Nàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada amb ganes de redempció. Després de la cruel derrota contra l'Alcorcón, els grana volen tornar al camí de la victòria a casa per recuperar el fortí tarragoní que enguany no aporta fiabilitat com l'any passat. Al davant hi haurà un Tarazona preparat per al futbol de trinxeres, amb línies marcades, defensa llesta, pilotada amunt i poc joc.