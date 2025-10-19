Futbol
Cinc minuts de bogeria donen el triomf al Nàstic (2-1)
Les accions de Montalvo i Jiménez abans del descans van ser suficients per emportar-se els tres punts d'un partit de joc gris i poc propositiu per jugar a casa
El millor del partit va ser el resultat. Cinc minuts de caos i inspiració van donar la victòria al Nàstic en un partit insípid i gris pel que fa a la resta del joc. El conjunt grana i el Tarazona van plantejar un futbol de trinxeres amb poc moviment, poc joc i poques oportunitats. Montalvo i Álex Jiménez van trencar aquesta pausa al final del primer temps per donar cinc minuts de bogeria en el qual els grana van brillar exposant les seves virtuts. Per a després el Nàstic tancar el partit amb un futbol contemplatiu al segon temps on el Tarazona les va tenir per igualar. Això sí, amb el resultat a la mà, el Nàstic es refà del cop contra l'Alcorcón amb un nou triomf.
Luis César va ser canvis a jugadors assenyalats a l'onze. Sergio Santos i Cedric Omoigui es van quedar a la banqueta per donar pas a Sergio Camus i Álex Jiménez.
El Nàstic va confirmar aviat el pla del Tarazona. En cinc minuts, el conjunt aragonès ja havia excavat la trinxera i s'havia establert en defensa, deixant la pilota al conjunt grana. Als deu minuts els tarragonins es van activar amb Juanda Fuentes. El colombià va centrar al segon pal intentant salvar una pilota llarga, però el linier va aixecar la bandera. La pilota havia sortit per línia de fons, però l'àrbitre, tot i tenir el xiulet a la boca, va deixar seguir perquè Álvaro García centrés de nou i Jardí marqués l'1-0. El col·legiat el va anul·lar després de revisar la jugada al monitor.
L'activitat del Nàstic es va mantenir a través de Marc Montalvo. El de Riudoms va sortir com un llamp per pispar-li la pilota a un defensor en sortida de la pilota. Tot sol davant Josele, va provar un tir potent que l'arquer va desviar a córner.
Aquesta va ser la darrera jugada de perill en un temps. Després de deu minuts d'activitat, el Tarazona va establir el mur defensiu i el Nàstic es va ofegar amb la pilota. Tornava el futbol control, el futbol de la pausa i el Tarazona es fregava les mans. Els centrals grana es passaven la pilota l'un a l'altre sense saber progressar. Jaume Jardí es desgastava corrent per ordenar el joc, però era l'únic. Al mateix temps, els aragonesos es mantenien al darrere i defensant amb contundència. L'àrbitre els donava permissivitat, no tant per al Nàstic i els jugadors i el Nou Estadi es van encendre.
El que no havia passat en 45 minuts de futbol gris i pausat, va ocórrer en el temps de descompte. Cinc minuts de descompte van donar per molt i Marc Montalvo va ser el propulsor.
Jiménez va avançar fins a la frontal per veure Montalvo sol a la frontal. El davanter va fer la passada vertical i el de Riudoms, amb un gest exquisit, es va desfer de la pressió del rival i es va orientar a la porteria rival. Un control estel·lar que el va posar en la mateixa situació de minuts abans. Aquesta vegada, sol davant Josele a la frontal, va executar un tir tras i potent que va acabar amb l'1-0.
El gol va provocar el caos i l'alegria grana va durar un minut. En una badada defensiva va arribar l'empat. En la primera aproximació dels aragonesos, una centrada lateral va deixar Ángel López completament sol dins de l'àrea. Dani Rebollo va aturar el primer xut a boca de canó, però el segon va anar cap a dins per empatar el duel.
El caos del descompte va continuar i, precisament, és en aquest desordre quan l'atac del Nàstic va brillar. Primer, Montalvo va reaccionar amb un centre que Morgado va atrapar a l'àrea petita. Josele va treure el cop de cap, però això no va acabar aquí.
El Nàstic navegava en el caos i Juanda Fuentes va veure el forat per la dreta. L'extrem va centrar al punt de penal on va sortir el cap d'Álex Jiménez. El punta no va errar i, en la darrera jugada del primer temps, va posar el 2-1 en el marcador.
Després del caos va arribar la calma. Al segon temps, Luis César de nou va imposar el futbol control. El joc grana es va alentir, però les revolucions van reduir-se tant que el Tarazona va acabar imposant-se.
La necessitat dels aragonesos per buscar l'empat va predominar i el Nàstic, més aviat contemplatiu i sense proposar en atac, va veure com el Tarazona arribava amb cada vegada més perill, però amb limitacions. Així va transcórrer tota una segona meitat que va tenir vuit minuts d'afegit, però en la qual el Nàstic només va deixar passar els minuts fins a assegurar el triomf al Nou Estadi.