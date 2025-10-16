Futbol
Sergio Camus, la peça multiús del Nàstic que diumenge es retrobarà amb el Tarazona, el seu exequip
El lateral dret ha anat de més a menys en participació, quedant-se a la banqueta en el darrer duel
El Nàstic de Tarragona es prepara aquesta setmana per afrontar un duel que s’espera feixuc. El Tarazona ha destacat per ser un equip construït al voltant d’un mur defensiu sòlid i això l’equip de Luis César ho sap bé a través de Sergio Camus. El lateral multiús grana va ser un dels líders defensius de l’equip aragonès i, diumenge, es retrobarà amb el seu exequip.
Camus va aterrar al Nàstic aquest mercat d’estiu, precisament, perquè va ser un dels puntals del Tarazona. El conjunt dirigit per Juanma Barrero el va utilitzar tant de lateral dret com a tercer central. Al costat de l’exgrana Marc Trilles, van construir un estil defensiu que va portar al modest equip fins a la sisena posició. De fet, Camus va ser el jugador que més minuts va acumular en tota la Primera Federació amb 3.320, és a dir, només es va perdre un duel per sanció i 10 minuts d’un partit.
Al Nàstic de Tarragona la seva participació ha anat de més a menys. Camus va ser una de les sensacions en el primer partit de lliga. El càntabre va ser un dels jugadors més sòlids i regulars al lateral dret, però aquella va ser l’última vegada que es va veure en aquesta posició. La lesió de David Juncà i Moi Delgado van deixar el carril esquerre sense efectius i Luis César va encomanar-li la responsabilitat de jugar a cama canviada. En aquesta posició va jugar tres partits, dos al complet en els quals va mostrar que no estava del tot còmode.
Contra l’Europa va jugar només una part després de rebre un cop que el va deixar fora de combat durant una setmana. La seva reaparició va arribar contra l’Ibiza, quan va haver de suplir Álvaro García al lateral esquerre on, aquesta vegada, va complir amb més solidesa. L’anterior partit, contra l’Alcorcón, es va quedar a la banqueta.
Oportunitats
El seu exili al lateral esquerre va tenir un beneficiat: Sergio Santos. El jugador madrileny va acceptar la posició de titular i, contra l’Ibiza, va completar un amb nota després de frenar gairebé al complet a l’extrem Bebé. Aquest rendiment va mantenir-lo a l’onze el darrer cap de setmana on, malauradament, va ser protagonista per la part negativa.
Santos va sortir en la foto del darrer gol, un error que ell va acceptar i es va disculpar amb l’afició per les xarxes socials. En el món del futbol, les oportunitats apareixen cada partit i és una possibilitat que Camus torni a l’onze grana contra el seu exequip.
Multiús
Sergio Camus és la navalla suïssa que tot entrenador vol a la part defensiva. El de Colindres és lateral dret, però també pot exercir la funció de central, paper que va acceptar amb el Tarazona. Aquest inici de temporada també ho ha fet en el lateral esquerre, tot i que no ha acabat de quallar en aquesta demarcació. Sigui de lateral, de central o es quedi a la banqueta, Camus tindrà una nova oportunitat diumenge a les 12 hores.