Futbol
Mángel Prendes, una alternativa a un mig del camp amenaçat per les grogues i una lesió
Montalvo i Sanz estan a una groga de la sanció i amb Kaptoum de baixa s’obre la porta a l’asturià
En aquest inici de temporada si hi ha hagut una demarcació castigada en el Nàstic aquesta ha sigut el mig del camp. Entre la baixa per problemes burocràtics de Fernando Torres a les primeres jornades i la lesió de Wilfrid Kaptoum, el conjunt grana arriba a la vuitena jornada amb la posició amenaçada amb els dos capitans apercebuts de sanció. Tot plegat, sumat al rendiment del darrer diumenge, fa que Mángel Prendes es presenti com l’alternativa ideal a l’onze.
L’asturià va aterrar aquest mercat d’estiu després de sumar una bona temporada a l’Arenteiro a la medul·lar i també com a central. Com a titular entre les files gallegues, va ajudar el seu equip a ser una de les revelacions de la categoria, i es va guanyar el bitllet d’arribar a competir al Nàstic. A Tarragona, però, l’exigència és màxima al mig del camp i més quan les dues posicions a l’onze inicial estan dominades pels capitans grana.
Marc Montalvo i Óscar Sanz s’han erigit, per mèrits propis, com a amos i senyors de la medul·lar grana. Amb tot, el passat diumenge tots dos es van carregar amb la quarta targeta groga del partit, deixant la demarcació amenaçada de perdre els dos titulars d’una tacada en una mala gestió. En aquesta posició també hi falta Wilfrid Kaptoum. El camerunès és un perfil diferent dels seus competidors, oferint un pas més en la construcció i l’atac, però encara s’està recuperant d’una lesió que el deixarà fora de combat unes setmanes. En aquesta posició Luis César també compta amb Fernando Torres, però el colombià encara ha d’agafar el ritme competitiu de la resta de companys i, de fet, quan ha sigut utilitzat pel tècnic gallec ha sigut en posicions més avançades.
Estabilitat garantida
El tercer en la llista de prioritats, després de Montalvo i Sanz, és Mángel Prendes. L’asturià no s’ha perdut cap duel d’aquesta temporada, però sempre ha tingut un paper més reduït al segon temps. De fet, aquest cap de setmana va ser quan més minuts va gaudir i va mostrar el que pot aportar.
Després de rebre una groga matinera a la primera part, Luis César va deixar a la banqueta a Sanz al descans per evitar cap expulsió. El migcampista asturià va tenir la seva oportunitat, i la va aprofitar. Mángel va ser una de les notes positives de l’equip al segon temps. El de Candás va donar un cop de mà necessari a Montalvo per estabilitzar el mig del camp, guanyant el torcebraç a l’Alcorcón. De fet, d’aquest control van sorgir les millors oportunitats del Nàstic al segon temps.
Un pas més
El rendiment mostrat fins ara és una promesa, però Prendes va demostrar el curs passat que pot donar una mica més en la distribució del joc. A banda, l’asturià té el talent per fer un pas endavant al mig del camp i, ara, es pot beneficiar de la necessitat de rotació per gaudir de més oportunitats.