Futbol
El retorn més esperat de Pol Domingo al Nou Estadi
L'exjugador del Nàstic va ser un dels protagonistes de l'Alcorcón el darrer diumenge i va ser ovacionat per l'afició
El duel entre Nàstic i Alcorcón va ser un duel especial perquè va suposar l'esperat retorn de Pol Domingo al Nou Estadi. Després de sis anys al primer equip i format en el planter grana des de la seva etapa d'aleví, el de la Pobla de Montornès va tornar a jugar a Tarragona, però amb la samarreta del club madrileny. Això sí, va ser rebut com un jugador més de la casa amb una ovació a l'inici del partit.
Domingo aterrava a la que va ser casa seva amb el groc de l'Alcorcón. Durant els anys a Tarragona es va guanyar el respecte de l'afició i els nastiquers ho van fer saber. L'speaker del Nàstic va donar el seu moment al jugador quan, en el moment de recitar l'onze rival, va esperar fins al final per mencionar el seu nom. En sentir-ho per megafonia, tot el Nou Estadi va fer una gran ovació per al jugador de la casa, que va respondre amb aplaudiments.
Al final del partit, Domingo també va tenir el seu moment i, després de la sortida de jugadors grana i el seu equip, es va quedar a la gespa de l'estadi per saludar als aficionats de gol nord i tribuna que l'esperaven. De la mateixa manera, va tenir el seu moment de contacte amb la seva antiga afició en el postpartit, abans de pujar a l'autobús de tornada.
Després de tota una vida defensant la samarreta del Nàstic de Tarragona, Pol Domingo va deixar el club aquest mercat d'estiu després que ni club ni jugador arribessin a un acord de renovació. Aquest va ser un assumpte delicat, en el qual el director esportiu del Nàstic, Noé Calleja, va apuntar el dia de la seva presentació que «vam intentar arribar a un acord econòmic, però no va haver-hi contraoferta dels seus agents. No vam rebre cap tipus de resposta i el següent que vam saber va ser el missatge d'acomiadament i el fitxatge per l'Alcorcón». Una oferta que, segons apunten fonts pròximes al jugador, rebaixava el seu sou una quantitat important.