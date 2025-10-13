Futbol
Sergio Santos demana perdó pel gol de la derrota del Nàstic contra l'Alcorcón
El lateral va errar en la darrera jugada del partit i ha transmès a les xarxes les seves disculpes i l'afició l'ha mostrat el seu suport
El Nàstic de Tarragona va patir una derrota dura el darrer diumenge contra l'Alcorcón. El conjunt grana va perdre a l'últim minut de partit amb Sergio Santos a l'ull de l'huracà. El lateral va errar, però aquest matí, mitjançant la xarxa social X ha volgut demanar disculpes a l'afició.
Era el minut 101 de partit. Un temps afegit descomunal per culpa del VAR i semblava que el duel s'anava a acabar a l'àrea de l'Alcorcón amb un córner a favor del Nàstic. El conjunt grana va penjar la pilota i Enric Pujol va errar en el remat. La defensa visitant es va treure de sobre l'esfèric. Era una pilota molt alta que anava directa cap a Sergio Santos, que era l'encarregat de defensar l'acció.
Potser, la decisió de deixar només un jugador al mig del camp per defensar l'acció no va ser l'encertada, però així va ser i l'error es va fer visible.
Santos va errar a l'hora de refusar l'acció, primer a l'hora de fallar el cop de cap i després per relliscar quan intentava corregir el primer error amb la cama. Borja Martínez va sortir disparat com una fletxa, acompanyat d'un segon atacant, Navarro. Aquest últim va interceptar a Jaume Jardí –que va ser l'únic de l'atac grana en reaccionar– fent un placatge com un jugador de rugbi, una acció que no va ser suficient per invalidar el que va arribar després.
Les disculpes
Malgrat que va ser una acció millorable en conjunt, en la foto va sortir Sergio Santos i ell mateix va agafar responsabilitats. «Avui és un dia dur per a mi», destacava en el missatge. Finalment, va voler demanar perdó: «Vull disculpar-me amb tota la família nastiquera que ve a donar-nos suport cada cap de setmana i es deixa la veu. Vaig cometre un error que ens ha costat tres punts, però us diré que continuaré suant la samarreta per aquest club».
La reacció de l'afició
L'afició del Nàstic es va fer notar i va actuar ràpidament per donar suport al seu jugador. El missatge va rebre més de cinquanta respostes i el sentiment general de l'afició va ser el d'acceptar les disculpes i també mostrar el seu suport al jugador.