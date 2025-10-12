Futbol
Final: Derrota a l'últim minut del Nàstic
Nàstic
Jardí de penal (
Finalitzat
1
2
Alcorcón
Carmona (43') Borja Martínez (90+8')
Final
Error garrafal en defensa i gol per matar un partit insuls i gris.
Gol del Alcorcón
Targeta groga per al Nàstic
La veu César Morgado.
Vuit minuts d'afegit
El partit anirà al 98'.
Canvi de l'Alcorcón
Marxa Vladys per Borja Martínez.
Canvi del Nàstic
Entra Pau Martínez per Álvaro García.
Es refreda el partit
Igualtat i poca iniciativa en el joc dels dos equips.
Canvi de l'Alcorcón
Marxa Carmona i entra Aparicio.
Doble canvi del Nàstic
Entren Enric Pujol i Álex Jiménez per David Alba i Marcos Baselga.
La té Cedric!
Passada en llarg que guanya Cedric a la defensa de l'Alcorcón. En el mà a mà, el davanter la falla.
Gol del Nàstic!
No falla Jaume Jardí.
Penal a favor del Nàstic, l'Alcorcón demana VAR
Caiguda de Sergio Santos que l'àrbitre ha vist molt clara. Xiula penal després de revisar-ho.
Canvi del Nàstic
Entra Christos Almpanis per Juanda Fuentes.
Reacciona el Nàstic
S'apropa el conjunt grana a l'àrea de l'Alcorcón amb perill.
Ho prova Juanda
Rematada creuada de l'extrem que surt fora. Segona aparició de Fuentes en tot el partit.
Ensurt de l'Alcorcón
Entra amb tot el conjunt rival dins l'àrea i un defensor repel la pilota.
Falta de creativitat
El Nàstic ha de tenir la iniciativa, però no sap com fer-ho.
Comença la segona meitat amb canvi
Entra Mángel per Óscar Sanz.
Descans
Primera part lenta que acaba amb l'Alcorcón fent la feina.
L'àrbitre diu que no
La pilota ha tocat a les mans d'un defensor de l'Alcorcón, però no és prou per xiular penal, diu l'àrbitre després de revisar-ho.
El Nàstic demana revisió de VAR
Pilota a l'àrea que, segons protesta l'atac grana, cau a la mà d'un atacant. Luis César demana revisió.
Van Rebollo i David Alba i guanya Carmona
Pilota a l'esquena de la defensa, duel entre Carmona i David Alba. En aquesta, el central és massa tou a l'hora de refusar l'esfèric, malgrat tenir millor posició. Carmona li guanya la partida i, en veure a Dani Rebollo més avançat del compte, fa una vaselina per posar el 0-1 en el marcador.
Gol de l'Alcorcón
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz
Targeta groga per a l'Alcorcón
La veu el central Jordi Pola.
I tant que es calma
Ni Nàstic ni Alcorcón volen revolucionar el partit. Tram d'intercanvi de pilotes al mig del camp sense cap mena d'aproximació.
Es calma el partit
Redueix revolucions l'Alcorcón i el Nàstic no vol pressionar.
El pal salva el gol de l'Alcorcón
Error garrafal de Sergio Santos, que rep una pilota alta i se la serveix a Vladys. Aquest remata a porteria buida, però, per sort, la pilota s'estavella amb el pal.
Jaume Jardí!
Filigrana de Juanda Fuentes per guanyar la posició a la banda, centre lateral i remat creuat, massa tou, de Jaume Jardí que ha atrapat Ayesa.
Moment de l'Alcorcón
Minuts de superioritat dels madrilenys que el Nàstic ha defensat a la perfecció.
La té Óscar Sanz!
Centrada al primer pal de Sergio Santos que remata Óscar Sanz. Ayesa ha fet una aturada increïble per evitar el primer gol grana.
S'iguala el partit
Busca el Nàstic el gol amb una pilota penjada a l'àrea que no s'ha pogut rematar amb claredat.
Primers minuts de l'Alcorcón
Inici fred del Nàstic amb diverses imprecisions en les passades que aprofita l'Alcorcón per aproximar la pilota a l'àrea. Encara sense perill clar.
Comença el partit!
Mou la pilota l'Alcorcón.
Ovació a Pol Domingo
El Nou Estadi no ha fallat i en el retorn de Pol Domingo hi ha hagut una ovació de tot el camp. Un dels nostres!
Només han perdut un partit i ha sigut al descompte
L'Alcorcón arriba com un dels equips més sòlids de la categoria. Forts en defensa i només han perdut un partit. A més, aquest va ser al minut 97' contra el Villarreal B de córner. Això sí, arriben de sumar tres empats consecutius, falta que la seva pólvora es desperti. Esperem que no sigui en aquest partit.
Alguna cosa li passa a Luis César: només un canvi a l'onze
Torna a repetir onze Luis César amb només un canvi: Juanda Fuentes per Christos Almpanis. El tècnic gallec, conegut per la seva flexibilitat en els onzes inicials, suma el tercer partit consecutiu repetint el dibuix. Ell mateix s'ha descrit com un entrenador sense titulars, però, de moment, fa bona la frase: si funciona no ho toquis.
Torna un de la casa: Pol Domingo
Avui és un partit especial al Nou Estadi Costa Daurada. Avui és el retorn d'un jugador de la casa que és ADN Nàstic al 100%, però que jugarà amb la samarreta visitant. Pol Domingo torna a la que ha sigut casa seva durant més de cinc temporades al primer equip. Domingo no va renovar aquest estiu i torna ara amb l'estima de l'afició, que l'animarà sempre. Això sí, quan xiuli l'àrbitre serà un rival més.
Banqueta Alcorcón
Oriol Martí (ps), Aparicio, Borja Martínez, Yael, Vacas, Samu, Lanchi, Navarro i Lucas.
Banqueta del Nàstic
Toni Fuidias (ps), Sergio Camus, Mángel Prendes, David Juncà, Álex Jiménez, Christos Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Enric Pujol, Oriol Subirats, Adrián Alves.
Onze de l'Alcorcón
Ayesa, Pol Domingo, Jordi Pola, Joan Rojas, Sergio Nieto, Iván Pérez, Rai Marchan, Raúl Blanco, Tarsi Aguado, Mariano i Vladys.
Onze del teu Club Gimnàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Óscar Sanz (C), Marc Montalvo, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Marcos Baselga i Cedric Omoigui.
El Nàstic-Alcorcón està a punt de començar!
El Nàstic de Tarragona vol el tres de tres. El conjunt de Luis César arriba com un llampec després de dues victòries contra l'Eldense i l'Ibiza. Aquestes van ser per recuperar la moral i la confiança d'un inici de curs dubtós, així que aquest partit ha de ser el del pas endavant i la consagració. Al davant hi ha un Alcorcón sòlid que només ha perdut una jornada.