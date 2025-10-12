Futbol
Els errors condemnen el Nàstic a l'últim minut (1-2)
El conjunt grana va disputar un partit gris i insuls amb la pilota i va caure a l'últim minut
El Nàstic fa un pas enrere. El conjunt grana perd a l'últim minut de partit en un duel molt calmat en el qual es van veure les carències. L'Alcorcón va cedir la pilota i el Nàstic tenia extremes dificultats per construir un joc ambiciós. En el joc d'encerts i errors, els grana van malbaratar les seves i l'Alcorcón va aprofitar dues errades flagrants en defensa per emportar-se els tres punts al descompte.
Luis César va tornar a repetir l'onze que va donar les darreres dues victòries, però amb l'únic canvi de Juanda Fuentes per Christos Almpanis.
El conjunt grana arribava el duel amb l'empenta de dues victòries consecutives, però al davant tenia un equip sòlid que ha concedit poc aquest inici de temporada. Aquest xoc va ser immediat. No van ser els millor sprimers minuts del Nàstic. El conjunt grana va sortir fred i imprecís i l'Alcorcón ho va aprofitar per aproximar-se a l'àrea. Això sí, la primera ocasió va ser grana. Sergio Santos va penjar la pilota al primer pal i Óscar Sanz la va pentinar per forçar una aturada de mèrit d'Ayesa per evitar l'-10. Amb molt poc, el Nàstic feia mal.
Aquesta jugada es va repetir minuts després, però per l'esquerra. Fuentes va centrar per sota i Jaume Jardí va rematar amb dificultats. El duel es va encendre i l'Alcorcón va respondre amb el primer ensurt, habilitat per la defensa del Nàstic.
Sergio Santos va errar en un control de pilota i li va servir la pilota a Vladys dins de l'àrea. El davanter tenia la porteria buida, però, per sort, va estavellar l'esfèric al pal. El Nàstic havia de concentrar-se en defensa perquè aquesta no va ser la primera ni l'última imprecisió en defensa.
A la mitja hora de partit l'Alcorcón va dir prou. Amb la possessió, el club madrileny va abaixar dues o tres revolucions al partit i es va trobar a un Nàstic que no exigia en la pressió, ni tampoc volia la pilota. Els tarragonins es perdien amb la possessió, sense arribar amb claredat a camp contrari. D'aquesta manera, van iniciar uns deu minuts d'un futbol lent i contemplatiu, en el qual els dos equips esperaven l'error del rival. I el va trobar l'Alcorcón.
Carmona i David Alba lluitaven per interceptar una passada en llarg a l'esquena del defensor grana. Alba va errar en el duel i, malgrat tenir la posició, va ser el punta de l'Alcorcón qui es va fer amb la pilota. Carmona va veure a un Dani Rebollo excessivament avançat i, amb una vaselina, va posar el 0-1 en el marcador.
Després de deu minuts de futbol contemplatiu i sense ocasions, l'Alcorcón es va sortir amb la seva i ja tenia la feina feta.
La necessitat va brindar al Nàstic una ocasió abans del descans, un centre lateral que va topar a la mà d'un defensor de l'Alcorcón. El Nou Estadi va esclatar demanant la revisió del VAR i l'àrbitre ho va mirar al monitor, però no va creure que l'acció era suficient per xiular penal. Amb aquesta frustració general el Nàstic va anar al descans.
El Nàstic va intentar aixecar-se a l'inici del segon temps, però de forma massa tímida. Juanda Fuentes va executar un tir creuat, però poca cosa més perquè el duel, ràpidament, va passar al control estèril.
El conjunt grana tenia la pilota, però no sabia com executar les jugades, fins que l'empenta va donar una alegria. El Nàstic va lluitar una pilota penjada i el xoc entre Tarsi i Santos va acabar amb penal. L'àrbitre ho va veure clar i així ho va comprovar en la revisió del VAR.
Jaume Jardí va tenir l'oportunitat i el Reusenc no va fallar. Amb un xut ple de confiança va marcar l'1-1 i el cop d'efecte necessari per endollar-se de nou en el partit.
Amb aquests ànims elevats va arribar la jugada més clara del partit. Passada llarga de Jaume Jardí que trenca la línia defensiva. Cedric la va caçar, però va errar el mà a mà.
Després de l'ocasió perduda, el partit es va alentir al màxim. El Nàstic no volia arriscar ni tenia l'ambició d'emportar-se els punts a casa i l'Alcorcón esperava la seva oportunitat.
Aquesta va arribar a l'últim minut de partit. D'un córner a favor, el duel va acabar 2-1. Enric Pujol va errar la rematada i la defensa rival va refusar la pilota. Sergio Santos, tot sol, va errar a l'hora de treure's la pilota de sobre. De fet, va ensopegar i l'atac de l'Alcorcón va sortir disparat com una fletxa. En el mà a mà, el club madrileny no va fallar i Borja Martínez va posar l'1-2 per deixar a tothom amb un pam de nas.