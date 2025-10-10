Futbol
L’Alcorcón, un rival sòlid en defensa per posar a prova la millora del Nàstic
L’equip on juga Pol Domingo és un dels que menys gols ha rebut i ha empatat els últims tres duels
El Nàstic de Tarragona va trobar el seu camí a recórrer després de sumar dues victòries consecutives contra equips de la part alta. Aquest diumenge aquest mini-Tourmalet arribarà al seu final amb el duel contra l’Alcorcón, un rival sòlid que també ambiciona al play-off d’ascens.
L’equip entrenat per Pablo Álvarez aterra a Tarragona com un dels millors defensors de la categoria amb només quatre gols encaixats i, de la mateixa manera que el Nàstic, deixant la porteria a zero en els darrers duels. L’equip madrileny es caracteritza per la seva solidesa en el joc i la capacitat de competir contra qualsevol equip. De fet, no perden des de la primera jornada i aquell duel contra el Villarreal B es va condemnar en un córner al minut 97’, fet que indica que és un equip que no sol perdre un torcebraç amb el rival.
En defensa presenta una línia consolidada amb Jordi Pola i Joan Rojas com les torres a l’eix de la defensa –Pola ja s’ha estrenat com a golejador– i Pol Domingo a la banda dreta.
Amb tot, no arriba en la millor dinàmica de resultats possible, perquè acumula tres empats consecutius, els dos darrers amb un 0-0.
La debilitat
Un dels factors que ha portat els madrilenys a empatar en les darreres jornades són les imprecisions en atac. En aquest inici de temporada ha anotat 5 gols, la meitat dels que porta el Nàstic. Aquesta falta de pólvora arriba per la poca producció en els metres finals. Tot i que els madrilenys no tenen problema en la generació d’aproximacions a l’àrea, han tingut dificultats a l’hora d’elaborar l’última passada i també ha faltat més efectivitat en els darrers metres.
Jugadors per brillar
La mancança de l’atac de l’Alcorcón no té res a veure amb la falta de qualitat, de fet, compta amb jugadors destacats. Mariano Carmona, fitxatge d’estiu, acostuma a ser el punta titular, però qui realment destaca pel seu bagatge és Vladys Kopotun.
El davanter ucraïnès va marcar catorze gols la darrera temporada amb els madrilenys, és un punta a témer, però que encara no està a to. L’ucraïnès ha tingut un estira-i-arronsa durant tot l’estiu amb l’Alcorcón perquè la seva intenció era fitxar pel Cádiz de Segona Divisió. Fins i tot es va declarar en rebel·lia i va deixar d’entrenar durant la pretemporada. Finalment, es va quedar al club madrileny i encara està en dinàmica per recuperar el seu nivell ideal. Amb tot, té prou talent per ser una amenaça per a la defensa grana.
L’altre jugador destacat és Rafa Llorente. L’extrem és el principal generador d’ocasions, però unes molèsties físiques l’han deixat fora de joc en les darreres dues jornades, les dues que van acabar 0-0. És dubte de cara al duel a Tarragona.
Aquest serà el rival a superar per a un Nàstic de Luis César que vol mostrar quelcom més davant dels seus. La millor oportunitat la té diumenge a les 18.45 h.