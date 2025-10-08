Futbol
Jaume Jardí, el millor executor de l’equip que ja és pitxitxi amb 4 gols
En sis duels gairebé ha igualat el registre del curs passat
Si l’atac del Nàstic és una orquestra, el seu millor instrument en aquest inici de temporada és Jaume Jardí. El reusenc ha encetat la temporada com si estigués tocat amb una vareta i, en qüestió de sis partits, gairebé ha igualat el seu registre golejador del darrer curs.
Contra l’Ibiza, va formar una bona aliança amb Cedric per obrir la llauna amb una definició excel·lent. Aquest va ser el seu quart gol del curs, una diana que el converteix en el pitxitxi de l’equip grana amb diferència, perquè és l’únic golejador que ha repetit la sort de cara a la porteria fins al moment.
Jaume Jardí i el gol del Nàstic sempre han estat vinculats. Les darreres temporades, l’extrem de Reus va assolir 7 dianes en l’any del seu debut i, el curs passat, 5 en lliga regular i un més en el play-off d’ascens. L’habilitat en el xut és la seva principal arma i, fins al moment, li ha portat gols des del mig del camp, des de l’exterior de l’àrea i de falta directa. Aquesta temporada se l’ha sumat una altra via: els penals. El fet de ser l’executor grana és una ajuda per incrementar el registre golejador, si és que els encertes. En aquests sis partits, Jardí n’ha tingut dues oportunitats i, totes dues penes màximes han acabat amb dos golassos, dos exemples de com es llença un penal.
Un tret diferencial que explica l’explosió golejadora del 10 del Nàstic és la seva posició. Luis César ha trobat el paper ideal per a Jaume Jardí. Fins ara, el reusenc ha sigut un jugador de banda, però el tècnic gallec l’ha col·locat com a mitjapunta i li ha donat llibertat de moviment total. En aquest rol, Jardí ha brillat, situant-se sempre en el lloc ideal per veure porta i potenciar un atac grana prometedor.