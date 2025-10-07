Futbol
Dani Rebollo atura els dubtes a la porteria del Nàstic
El porter del Nàstic ha demostrat en tres partits seguretat sota els pals i va ser un dels artífexs de la victòria contra l’UE Ibiza
El Nàstic de Tarragona ja té un nou rei sota els tres pals. Després d’un inici de curs amb incertesa, Dani Rebollo atura qualsevol debat o dubte s’estableix com a porter titular del conjunt grana. El darrer dissabte, contra l’UD Ibiza, va assegurar-se la posició amb una actuació més que excel·lent que va permetre la victòria grana per 0-2.
Aquest mercat d’estiu va haver-hi moviment a la porteria. Dani Rebollo es va mantenir, però va rebre un nou competidor: Toni Fuidias. El jove arquer va arribar cedit del Girona amb experiència a Segona Divisió. Des de la pretemporada, tots dos porters van mantenir un torcebraç per veure qui es quedava amb el paper de titular amb Luis César alternant la titularitat cada duel. Finalment, Toni Fuidias va ser titular durant els tres primers partits.
Coincidint en el punt més baix del Nàstic a nivell defensiu, les tres primeres jornades van convertir l’equip en el més golejat de tota la categoria i la inseguretat al darrere era habitual en cada encontre. El conjunt grana necessitava un canvi i aquest va arribar en el partit contra l’Europa. Dani Rebollo va tornar a la titularitat i, contra els barcelonins, va destacar malgrat la derrota, evitant una golejada encara major del 2-0 que va rebre l’equip al Nou Sardenya.
Aquests van ser els darrers dos gols que ha rebut fins ara, perquè contra l’Eldense i l’UD Ibiza va aconseguir deixar la porteria a zero.
En el seu primer partit al Nou Estadi Costa Daurada tampoc va tenir excessiva feina. Nàstic i Eldense es van igualar en un partit insípid i gris en els primers seixanta minuts. El conjunt alacantí va tenir diverses internades, però cap de clara abans que els de Luis César trenquessin el duel amb deu minuts de màgia. Posteriorment, sí que va poder brillar aturant un mà a mà de l’Eldense en els minuts finals.
Aturades i seguretat
El passat dissabte Dani Rebollo va tenir molta més feina que contra l’Eldense. L’UD Ibiza tenia la possessió i el talent individual per arribar amb perill una vegada i una altra a la porteria grana. Així va ser, sobretot, a una primera meitat on el Nàstic va patir més per la banda esquerra. Fins a dotze rematades a porteria va assolir el conjunt balear, i totes es van trobar Dani Rebollo. El meta va interceptar cops de cap, xuts des de la frontal de l’àrea, de falta directa i tirs creuats des de l’interior.
Aquest encert sota els pals va habilitar tot el joc grana. Mantenir la porteria a zero en la primera meitat era fonamental per habilitar els espais entre els defensors de l’Ibiza i, així va ser, abans del descans el Nàstic ja tenia el partit encarrilat. Al segon temps l’encontre va canviar. Luis César va reforçar la fase defensiva amb Camus per Álvaro García i forçant la solidaritat defensiva de tot l’equip. El conjunt grana es va replegar i tots van sumar esforços per evitar més perill. Rebollo va haver d’actuar, concretament en una doble ocasió en la qual va haver de volar per desviar un tir.
El partit va morir amb el pas dels minuts i el Nàstic va guanyar amb seguretat al darrere. Aquesta seguretat a la porteria no va arribar només per l’encert en les aturades, sinó perquè cada pilota que entrava en els seus dominis estaba dominada. Dani Rebollo va aportar confiança i, amb ell, hi havia la tranquil·litat que l’Ibiza no anava a remuntar.
Continuïtat
Amb tres partits disputats per a cada porter, els números i el rendiment parlen en favor de Dani Rebollo. L’arquer andalús s’ha guanyat el premi de la continuïtat en la seva segona temporada al Nàstic on, de nou, ha hagut de guanyar-se el lloc des de la banqueta.
El curs passat va estar en la mateixa situació, però llavors era el competidor d’Alberto Varo. Una tasca difícil, però Rebollo va aprofitar la seva oportunitat per fer el sorpasso.
Ara, defensant el tron, l’ha tornat a fer i, després de sis jornades de provatures per trobar l’arquer ideal, Dani Rebollo ha aturat en sec el debat a la porteria.