Athlos Sports Travel organitzarà els desplaçaments del Nàstic un any més

L'entitat organitzarà també el Juvenil A mentre que el club grana s'encarregarà de planificar els viatges de l'afició

El president executiu del Nàstic Lluis Fàbregas amb el representant d'Athlos Sports Travel.

El Gimnàstic de Tarragona i l’empresa Athlos Sports Travel han ampliat la seva col·laboració per a la temporada 2025/2026, consolidant l’acord iniciat el curs anterior. L’empresa barcelonina, especialitzada en l’organització de viatges esportius per a equips professionals i amateurs, continuarà gestionant els desplaçaments del primer equip grana i també enguany organitzarà els del Juvenil A. D'altra banda, el Nàstic s'encarregarà de gestionar i organitzar els desplaçaments de l'afició.

En el marc d’aquesta renovació, Athlos Sports Travel s’encarregarà de garantir la màxima comoditat i eficiència logística en tots els trajectes nacionals del primer equip, vetllant per la qualitat de les estades i l’atenció a les necessitats esportives abans, durant i després dels partits a domicili.

Amb seu a Barcelona, Athlos Sports Travel és una startup creada per i per a esportistes. Ha desenvolupat una plataforma digital pròpia per oferir una experiència òptima en la reserva i gestió de viatges esportius. L’empresa col·labora amb clubs professionals i amateurs, federacions, organitzadors d’esdeveniments i institucions públiques, omplint un buit existent en el sector amb un servei altament especialitzat i adaptat a les necessitats dels esportistes.

