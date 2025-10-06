L'Atlético Baleares, primer rival del Nàstic de la Copa del Rei
El conjunt grana jugarà a domicili en una data per confirmar entre el dimarts 28 i dijous 30 d'octubre
El Nàstic de Tarragona ja coneix el seu rival de la primera ronda de la Copa del Rei. L'Atlético Baleares de Segona Federació s'enfrontarà al conjunt grana entre el dimarts 28 i dijous 30 d'octubre, amb dates encara per confirmar. El format de la competició estableix que l'eliminatòria serà a partit únic i el Nàstic, en ser equip de categoria superior actuarà com a visitant i jugarà a l'Estadio Balear.
L'Atlético Baleares va ser fundat el 1942 i ara és equip de Segona Federació. De fet, és un dels principals candidats a l'ascens a Primera Federació i, de moment, ocupa la segona posició amb 12 punts, quatre victòries i una derrota. El Baleares és un clàssic de la Primera Federació, on va disputar tres temporades i va coincidir en diverses ocasions. Entre els seus jugadors hi ha Florin Andone, golejador que en un partit del curs 15-16 va marcar un hat-trick contra el Nàstic amb el Córdoba.
El Nàstic actuarà com a visitant. En cas d'empat, el partit s'allargaria a la pròrroga i als penals. En cas de guanyar, el Nàstic accediria a la següent ronda contra un rival de Segona Divisió.
L'any passat, el conjunt grana va jugar dos partits d'aquesta competició. Primer, el conjunt grana va passar la primera ronda després de guanyar l'Ibiza Islas Pitiusas per 1-2 en terres balears. Aquesta victòria va donar un bitllet al Nàstic per jugar contra un equip de Segona Divisió al Nou Estadi i va ser contra l'SD Huesca. Amb tot, aquest va ser el punt final de la participació a la competició després de caure per 0-1.