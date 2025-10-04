Futbol
Es defensa el Nàstic
UD Ibiza
0
2
Nàstic
Jardí (18') Almpanis (45+1')
De nou Dani Rebollo
Rematada a l'interior de l'àrea de Sofiane que Dani Rebollo atura una altra vegada.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Fernando Torres.
Canvi de l'Ibiza
Marxa Ernesto i entra Fede Vico.
Canvi del Nàstic
Entra Fernando Torres per Marcos Baselga.
La té Álex Jiménez!
Xut a boca de canó d'Álex Jiménez que un defensor treu de sota de la línia.
Triple canvi de l'Ibiza
Marxen Albert, Iago Indias i Señé i entren Monju, Del Olmo i Davo.
Triple jugada de l'Ibiza
Dani Rebollo ho dona tot per aturar dos xuts i el pal evita el tercer. Aguanta el Nàstic.
Solidaritat defensiva
El Nàstic es defensa amb tot, amb els davanters i extrems cobrint els espais.
Doble canvi del Nàstic
Entren Mángel i Álex Jiménez per Marc Montalvo i Cedric Omoigui.
Ho prova l'Ibiza
El conjunt local busca retallar distàncies amb un contraatac i un xut des de la frontal. El Nàstic aguanta.
Canvi del Nàstic
Marxa lesionat Christos Almpanis i entra Juanda Fuentes.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Marc Montalvo.
Comença la segona meitat amb canvis
Entra Sergio Camus per Álvaro García.
Descans
Molt incisiu el Nàstic en atac que aprofita totes les ocasions que té mentre que es defensa com pot amb el punt dèbil de la banda esquerra.
A punt del tercer Cedric!
El davanter supera la seva marca i prova el xut creuat, però el porter l'atura en dos temps.
S'estrena Almpanis, reparteix Cedric
De nou de contraatac i de nou Cedric portant la batuta. El davanter nigerià rep la pilota i serveix en safata l'ocasió a Almpanis, que ja havia guanyat l'espai. El grec no perdona davant del porter rival i marca.
GOOOOL DEL NÀSTIC!
Tres minuts d'afegit
El partit s'allargarà fins al 48. S'ha de tancar bé el Nàstic, l'Ibiza troba l'àrea amb massa facilitat.
De nou Rebollo
Centre de Bebé i cop de cap de Sofiane a l'àrea petita, però Dani Rebollo no es deixa sorprendre.
Es defensa el Nàstic
L'Ibiza busca l'empat i el Nàstic es defensa amb solidesa al darrere.
Sòlid Sergio Santos
L'estrella de l'Ibiza és Bebé i Sergio Santos no està deixant que jugui.
Està endollat Dani Rebollo
Xut creuat de Señé que atura Rebollo amb una mà.
Fa mal el Nàstic en els contraatacs
Cedric Omoigui està desfent la defensa rival.
Gol anul·lat per fora de joc i s'ha de revisar
Centre lateral que remata Sofiane cap al fons de la xarxa. Està un pas per davant de tots els defensors, fora de joc clar que, després de la revisió, ha anul·lat l'empat. Continua patint el Nàstic per l'esquerra.
Dani Rebollo torna a aparèixer!
Aturada del porter a un xut potent d'Ernesto Gómez.
Contraatac de manual
El Nàstic aprofita el seu moment. En un segon enceta una transició ofensiva que lidera Cedric. Aquest aprofita una passada en profunditat per endinsar-se a l'àrea i, amb la calma d'un jugador experimentat de la seva talla, calma l'acció, cedeix la pilota a Jardí i el reusenc no falla per posar el 0-1. Jardí està tocat amb una vareta.
GOOOOOOOL DEL NÀSTIC
Rebollada
Xut de falta directa de Gallar que atura Rebollo amb una gran mà.
Falta perillosa i compte amb l'expulsió...
Error de Cedric a l'hora de refusar la pilota i Álvaro García fa una falta clara a la frontal de l'àrea. S'ha jugat la segona targeta groga, però l'àrbitre li perdona.
Ara Ernesto Gómez
Xut creuat d'Ernesto Gómez que surt llepant el pal dret de Dani Rebollo.
Els atacs per l'esquerra
Moment de defensar del Nàstic i el forat és el mateix: la banda esquerra. L'Ibiza concentra els atacs en una banda que està tocada amb la groga a Álvaro García.
L'Ibiza controla el partit
Després d'uns primers minuts de disputa, l'Ibiza s'ha fet amb la possessió.
La prova Gallar
S'apropa a la frontal l'Ibiza i Gallar envia un tir potent que surt per sobre del travesser.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Álvaro García.
Planta cara el Nàstic
Minuts disputats entre Ibiza i Nàstic. Jaume Jardí i Cedric estan molt actius.
Avisa l'Ibiza
Centrada lateral arran de terra de l'Ibiza que cap jugador pot rematar. Desvia el Nàstic a córner.
Ho intenta Cedric!
El davanter veu el porter de l'Ibiza avançat i, des del mig del camp, busca sorprendre i marcar el golàs. La pilota surt per sobre del travesser.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Compte amb Bebé
L'estrella de l'UD Ibiza, Bebé, és el jugador a tenir en compte per la seva qualitat individual. El davanter és capaç de marcar autèntics golassos per trencar el partit.
Continuïtat a la parella Álvaro García-Christos Almpanis
Sembla que comença a haver-hi una solució per la banda esquerra. Álvaro García torna a la titularitat per segon partit consecutiu per situar-se de lateral esquerre. El central va jugar en aquesta posició la temporada passada amb el Fuenlabrada, on va coincidir amb David Alba. Amb tot, García no està sol. Quan el rival té la pilota, Christos Almpanis endarrereix la seva posició per transformar-se en lateral i ajudar a Álvaro. Un bon tàndem que ja es va utilitzar contra l'Eldense. Esperem que aquest partit consolidi la solució i no aporti més dubtes.
Nacho, el reencontre haurà d'esperar
El partit d'avui era especial, en part, perquè significava el reencontre de Nacho González amb el Nàstic. El central només va jugar una temporada, la 23-24, però va deixar una bona imatge a l'afició. Va patir la dura nit del Málaga i va sortir amb una greu sanció immerescuda. Ara, com a jugador de l'Ibiza, s'enfronta amb el Nàstic per primera vegada. Això sí, el reencontre haurà d'esperar perquè Paco Jémez l'ha deixat a la banqueta. Fet curiós perquè, fins ara, ha sigut titular indiscutible.
Banqueta de l'Ibiza
Torrelavid (ps), Sergio Díez, Eric Monjonell, Nacho González, Mounir, Pugliese, Iván del Olmo, García, Fede Vico, Davo, Fersura i Müller.
Onze de l'Ibiza
Ramón Juan, Unai Medina, Iago Indias, Manu Pedreño, Albert, Ernesto Gómez, David del Pozo, Josep Señé, Álex Gallar, Sofiane i Bebé.
Si funciona, no ho toquis
Hi ha una dita que diu "Si funciona, no ho toquis" i Luis César ho ha seguit al peu de la lletra. El tècnic gallec ha repetit l'onze exacte que va donar el triomf contra l'Eldense. A veure si porta la mateixa sort.
Banqueta grana
Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Juanda Fuentes i Enric Pujol.
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, César Morgado, Álvaro García. Óscar Sanz, Marc Montalvo, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui i Marcos Baselga.
El partit està a punt de començar!
Xoc de gegants a l'estadi Can Misses. Nàstic de Tarragona i UD Ibiza s'enfronten en un duel d'alt nivell en el qual els dos equips volen donar un cop sobre la taula. El Nàstic arriba de guanyar per 3-0 a l'Eldense en un partit gris, però efectiu i buscarà un segon triomf per trobar, per fi, el camí a recórrer. D'altra banda, l'Ibiza, cridat a ser el primer classificat del grup, vol tornar a guanyar després de tres partits negat.