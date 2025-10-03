Futbol
L’UD Ibiza, un gegant cridat a liderar la categoria que arriba ferit
L’equip balear compta amb una de les millors plantilles, però no ha guanyat en els darrers tres duels
El Nàstic de Tarragona té dissabte la segona etapa d’aquest mini Tourmalet de l’inici de la tardor. Després de recuperar una bona dosi d’energia i confiança guanyant l’Eldense 3-0, el conjunt de Luis César s’enfronta a un altre gegant de la categoria, l’UD Ibiza de Paco Jémez.
El conjunt balear es presenta al partit ferit. Després d’engegar la lliga amb dues victòries lluents amb golassos i bon joc, acumula tres partits sense guanyar. De fet, tot just el darrer cap de setmana va tocar fons amb la derrota per 2-0 contra l’Atlético Madrileño.
L’UD Ibiza, de la mateixa manera que l’Eldense, és un dels rivals directes del Nàstic que lluitaran per l’ascens de la categoria. De fet, a nivell de plantilla, és un dels favorits del grup per acabar en primera posició. A nivell econòmic és un club potent i això els ha permès confeccionar un projecte amb jugadors experimentats.
Paco Jémez és un entrenador amb una llarga trajectòria a Primera i Segona Divisió. És un tècnic mediàtic per la seva forma de treballar i que ha construït a Ibiza un equip que li agrada la possessió i construir amb la pilota les victòries. El conjunt balear pressiona al rival, té un joc ràpid al mig del camp i, sobretot, talent individual que és capaç de canviar els partits en tot moment.
L'estrella
El seu jugador més destacat és Bebé. L’atacant portuguès va aterrar a l’Ibiza l’hivern de l’any passat després de jugar mig any a Segona. De fet, fa un any estava a Primera Divisió amb el Rayo Vallecano. La seva entrada a Primera Federació va tenir efecte immediat amb 6 gols i 4 assistències en 16 partits i va ser qui va liderar l’equip en el play-off d’ascens, abans de caure contra l’Andorra. Enguany ha començat amb la mateixa força, amb 2 autèntics golassos i una assistència, així que és un jugador a tenir en compte.
Aquesta qualitat es manté en la resta de demarcacions, amb Del Pozo al mig del camp i, sobretot, un eix defensiu potent amb l’exgrana Nacho González i Iago Indias. Tot plegat suma un equip compacte i amb recursos, però que en els darrers partits ha patit dificultats a l’hora de gestionar els minuts quan el rival els ha marcat.
Cop sobre la taula
Després de guanyar l’Eldense, el Nàstic de Luis César compta ara amb l’oportunitat de donar un cop a la taula batent a un altre rival directe. El duel de dissabte a les 18.30 h es presenta com un dels més complicats a domicili i la segona etapa d’un mini Tourmalet que culminarà amb l’arribada de l’Alcorcón al Nou Estadi la pròxima setmana.
De cara al duel contra l’Ibiza, Luis César no podrà comptar ni amb Moi Delgado ni amb Wilfrid Kaptoum, que continuen recuperant-se de les seves respectives lesions. Qui és la novetat serà Sergio Camus. El lateral grana torna després de la seva baixa i serà la principal incògnita en saber si tornarà a la banda esquerra o recuperarà la seva posició al lateral dret.