Nàstic
Kaptoum pateix una lesió fibril·lar al soli exterior de la cama esquerra
Amb el camerunès fora de joc, Luis César es queda amb un home menys a la medul·lar
Wilfrid Kaptoum va ser un dels revulsius escollits per Luis César durant el duel contra l'Eldense. El migcampista camerunès va sortir al segon temps i va ajudar a la millora de l'equip per assolir la victòria contra els alacantins. les últimes proves fetes al jugador del Nàstic han confirmat que pateix una lesió fibril·lar al soli exterior de la cama esquerra.
Amb Kaptoum fora de joc, el tècnic gallec es queda amb un home menys a la medul·lar, deixant Marc Montalvo, Óscar Sanz i Mangel com a opcions, amb l'alternativa de Fernando Torres, qui no ha debutat.
Kaptoum va aterrar al Nàstic aquest passat estiu després de passar un període de prova. El seu rendiment va ser immediat, marcant en la primera jornada de lliga. El camerunès ofereix un perfil diferent al mig del camp i Luis César s'haurà d'adaptar a la seva baixa. De moment, Kaptoum es perdrà el duel d'aquest dissabte contra l'Ibiza i la seva recuperació marcarà la seva disponibilitat, amb els duels de les pròximes setmanes en dubte.