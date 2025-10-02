Futbol
Luis César, en la prèvia contra l'Ibiza: «Vull un equip neutre en la victòria i en la derrota»
El tècnic grana va destacar el conjunt balear com un dels més potents de la categoria
El Nàstic de Tarragona afronta dissabte un repte majúscul amb la visita a un dels camps més potents de la categoria per batre's a l'UD Ibiza. Després de la victòria contra l'Eldense, les aigües s'han calmat a la Budallera i l'equip es concentra en consolidar el joc per allargar la bona dinàmica amb un nou triomf. De moment, el que vol aconseguir Luis César amb el seu equip és que sigui «neutre» en la victòria i la derrota i així «serem més competitius».
Què opina de l'Ibiza?
«L'Ibiza és un equip amb comportaments clars. És molt pressionant sense pilota i li agrada tenir la possessió. Si afegeixes jugadors de qualitat amb experiència a categories professionals això fa un rival important».
Què espera del partit?
«Hem de fer patir el rival amb la pilota, no només defensar bé. El partit passarà per això. Si l'Ibiza recupera la pilota aviat i en el seu camp està feliç. Hem de voler nosaltres la pilota i ser valents, sabent que el duel tindrà els seus moments».
Venir de victòria dona tranquil·litat?
«Penso que hem de ser neutres amb la victòria, saber conviure amb la competició sense eufòries ni amb les pors i disgusts de la derrota. Ser neutre ens farà ser més competitius. Contra l'Eldense va ser una bona victòria després d'analitzar el partit. Només van ser capaços d'aguantar el nostre ritme durant 45 minuts, a la segona parts no van ser capaços, i per això vam guanyar. La segona part és conseqüència del treball de la primera».
Hi ha més soroll ara que en etapes anteriors?
«Abans no hi havia Twitter ni xarxes socials amb perfils anònims i on una persona pot tenir molts comptes. És diferent. Abans també hi havia crítiques en les derrotes».
Baixes
«Recuperem a Sergio Camus i Moi Delgado i Kaptoum són baixa».