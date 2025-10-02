Futbol
Fins a onze exjugadors es retrobaran per primera vegada amb el Nàstic aquesta temporada
Nacho González s’enfrontarà als grana amb l’Ibiza i la setmana que ve torna Pol Domingo a Tarragona
El Nàstic de Tarragona es retrobarà aquesta temporada fins a onze exjugadors. Molts s’enfrontaran a l’equip grana per primera vegada des que van marxar i són estimats per a l’afició. El primer serà aquest mateix dissabte amb Nacho González defensant la samarreta de l’UD Ibiza.
El central andalús només va jugar una temporada al Nàstic, però va ser suficient per quedar en el record dels nastiquers. Concretament, va ser, de la mà de Pablo Trigueros, el defensor titular d’aquell equip de Dani Vidal que es va quedar a tocar de l’ascens a Segona Divisió, patint la nit tràgica contra el Málaga. Pel seu caràcter, es va erigir en un capità, tot i no lluir el braçalet i va ser un dels més damnificats d’aquell duel de play-off d’ascens després de ser sancionat mitja temporada sense jugar de forma injusta i injustificada.
Aquest passat estiu va acabar contracte amb l’Intercity i va ser «un nastiquer més» durant el play-off d’ascens grana. Així ho va destacar en una entrevista a Diari Més en la qual va obrir la porta de tornar a Tarragona en el futur. Aquest estiu es va poder donar, però no va haver-hi entesa amb l’entitat grana i va rebre una oferta irrenunciable de l’UD Ibiza, el pròxim rival del Nàstic. Com a central titular de l’Ibiza, es retrobarà amb el seu exequip, un en el qual només tornarà a coincidir amb Jaume Jardí, Marc Montalvo i Óscar Sanz.
Nacho González no és l’únic exnastiquer en trobar-se amb el seu equip, però sí el primer, perquè hi ha quatre exjugadors més que no van poder jugar contra el Nàstic en els seus partits.
Algeciras
En el primer partit de lliga, l’Algeciras s’enfrontava al Nàstic tocat per la manca de jugadors inscrits i les lesions, fet que va impedir el retorn de dos exjugadors: Aleix Coch i Èric Montes Arce.
El central tarragoní fa més de deu anys que va deixar l’entitat grana, però és un nom que ha estat molt present en les darreres finestres de fitxatges. Pel que fa a Èric Montes Arce, va ser un jugador de rotació al mig del camp present en l’any de la desfeta grana que Dani Vidal va salvar.
Europa
Al Nou Sardenya també hi havia passat grana, però ni Marcel Céspedes ni Salva Ferrer van enfrontar-se al seu exequip. El salouenc Céspedes va ser un jugador de la Pobla de Mafumet que l’any passat va ser cedit a la Segoviana per acumular minuts a Primera Federació. Enguany, després de no renovar el contracte, forma part de la banda esquerra de l’Europa.
En el cas de Salva Ferrer hauria sigut un retorn sis anys després. El defensor es va obrir pas des de la Pobla de Mafumet fins al primer equip del Nàstic en el qual va ser el darrer curs del club grana a Segona Divisió, la temporada 2018-2019. Llavors, l’Spezia va donar-li l’oportunitat de créixer i, amb els italians, va arribar a jugar a la Serie A. Després de passar una greu malaltia, l’any passat va tornar al món del futbol i aquest estiu va fitxar per l’Europa.
Amb tot, el de Martorell no va poder retrobar-se amb el Nàstic al Nou Sardenya perquè arrossega uns problemes físics que encara no li han permès debutar.
Alcorcón
El pròxim partit al Nou Estadi Costa Daurada també serà especial. El conjunt de Luis César rebrà a l’Alcorcón, equip madrileny on actualment juga Pol Domingo.
El conegut com a Búfal de la Pobla de Montornès ha sigut un jugador que ha deixat empremta a l’afició grana. Després de créixer a les categories inferiors del Nàstic, va debutar amb el primer equip l’any 2019-2020. Des de llavors va ser un habitual i, amb l’entrada a la Primera Federació ara fa quatre anys, va ser el lateral dret indiscutible. Aquest estiu, va deixar l’equip en tant que el Nàstic no va oferir-li renovació.
La pròxima setmana, Domingo es retrobarà amb el seu estadi i la seva afició, això sí, ho farà defensant la samarreta de l’Alcorcón, equip amb el qual ho ha jugat tot fins al moment.
Marbella
A mitjan de novembre tres exnastiquers més tornaran al Nou Estadi Costa Daurada de la mà del Marbella: Manu García, Álex López i Eugeni Vallderrama.
Álex López va tenir un pas efímer, perquè només va jugar a l’equip durant mitja temporada abans de marxar a l’equip andalús. D’altra banda, Manu García va ser el porter grana durant dues temporades, caient amb l’equip contra el Villarreal B la tràgica nit de Vigo. Amb l’equip grana va guanyar un Zamora i es va acomiadar després de la dura temporada amb tres entrenadors. Enguany s’ha convertit en el porter titular del Marbella.
Finalment, Eugeni Vallderrama va sortir traspassa del Nàstic el curs 2012-2013 Els darrers anys, el jugador ha format part de l’Ibiza, abans de marxar el passat estiu al conjunt andalús on va marcar un gol en el seu debut.
Cartagena
Al desembre, el Cartagena serà el darrer rival de l’any al Nou Estadi i vindrà acompanyat amb dos exjugadors més: Fran Vélez i Nil Jiménez.
El lateral grana va sortir del Nàstic aquest mateix mercat d’estiu després de tancar una etapa de dues temporades a l’equip. Nil Jiménez va disputar part de la pretemporada per guanyar-se la posició deixada per Joan Oriol, però finalment va agafar les maletes en direcció a la Regió de Múrcia. Jiménez va patir la final de Vigo i, l’any passat, va disputar el play-off amb el Mérida cedit pel Nàstic. De fet, va caure contra la Real Sociedad B, el mateix botxí que el conjunt grana.
D’altra banda, Fran Vélez torna a Tarragona després de deu anys, quan al final de la temporada 2012-2013 va sortir traspassat a l’Almería. Amb l’equip andalús va jugar a Primera i Segona Divisió, després d’agafar les maletes per fer carrera a Polònia i Grècia.
L’any 2019, Vélez va estar a punt de tornar a Tarragona, però la negociació va ser infructuosa perquè l’Aris va demanar un traspàs. Finalment, el darrer estiu va tornar a Espanya després de deu anys per reforçar el Cartagena. De moment, no ha debutat amb el conjunt murcià per problemes físics.
Altres
El darrer cap de setmana també va haver-hi un exgrana al Nou Estadi, tot i que no va arribar mai a debutar. Hamza Bellari va sortir a la segona part del duel contra l’Eldense. L’extrem va sortir traspassat al València l’estiu de l’any passat després de destacar a la Pobla de Mafumet. Enguany, juga cedit al club alacantí.
Tot i no ser exjugador grana, el grup 2 de Primera Federació té un espai més per a un tarragoní com és el cas de Manel Royo. El lateral esquerre d’Alcanar juga amb el Teruel i també serà rival grana. Al grup 1 també hi ha un bon grapat d’exjugadors grana, però aquests només podran tornar a Tarragona enguany en un hipotètic play-off d’ascens.