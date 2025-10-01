Futbol
Els invents del Nàstic a la banda esquerra: quatre jugadors han ocupat el lateral en cinc jornades
David Juncà, Sergio Camus, Sergio Santos i Álvaro García han tapat les carències d’una línia tocada
El Nàstic de Tarragona té un problema en el lateral esquerre i per trobar la solució ha obligat a Luis César a mostrar el seu enginy. En les cinc primeres jornades de lliga, un total de quatre jugadors han ocupat la posició i dos més ho han fet de manera temporal. El passat dissabte es va sumar la darrera alternativa que sembla que arriba per quedar-se: Álvaro García.
Des de la baixa de Joan Oriol –amo i senyor de la banda esquerra en els darrers cinc anys– sembla que ha caigut una maledicció en una posició que encara no està garantida. Moi Delgado era el fitxatge escollit per ser titular, però l’experimentat lateral va arribar fora de forma i, fa dues setmanes, va patir una lesió en un entrenament que va tallar encara més la seva posada a punt. David Juncà es mostrava com l’única alternativa, però en la primera jornada de lliga es va lesionar. En el seu retorn al camp de l’Europa, va cometre un penal evitable que el va condemnar i Luis César no va comptar amb ell contra l’Eldense.
Sense Juncà, l’encarregat d’ocupar la banda esquerra va ser Sergio Camus. El lateral dret va ser el millor jugador de la primera jornada de lliga, però no va ser la solució òptima a cama canviada, convertint-se en el punt dèbil de l’equip. A més, això es va sumar que contra l’Europa es va lesionar i no va estar disponible dissabte.
Els darrers dos jugadors en sumar-se a la cursa per la banda esquerra van ser Álvaro García i Sergio Santos. García –fitxatge d’última hora de la direcció esportiva grana per apagar els focs– va debutar directament a l’onze titular contra l’Eldense. El central també arribava fora de forma, però va aguantar 60 minuts per complir el seu paper.
Pel que fa a Santos, ell va acabar el partit de dissabte al lateral esquerre quan el físic de García va dir prou.
Morgado i Almpanis
Dos homes més van acabar ocupant aquesta posició de manera temporal. El primer va ser César Morgado, que ho va fer en el partit inaugural contra l’Algeciras després de la lesió de David Juncà. El central va complir en el seu paper, però mai va ser una alternativa real per a la banda. L’interessant va ser el cas del segon, Christos Almpanis. El grec va formar part del pla de Luis César contra l’Eldense. En fase ofensiva, s’esperava la seva participació en l’atac, però, quan l’Eldense tenia la pilota, Almpanis va endarrerir la posició per jugar de lateral esquerre i formar una defensa de cinc homes.
Aquesta va ser una solució més que va aportar l’enginy de Luis César per pal·liar els problemes d’una banda que espera la recuperació dels seus efectius. De moment, sembla que la fórmula de dissabte contra l’Eldense tornarà a repetir-se.
Álvaro García, tot i ser central, ja va ocupar aquesta posició per trams amb el Fuenlabrada, on va coincidir també amb David Alba. Dissabte a les 18.30 hores l’enginy de Luis César es tornarà a posar a prova al camp de l’UD Ibiza.