Futbol
Jaume Jardí i Óscar Sanz, els únics intocables a l’onze titular del Nàstic
Luis César no ha repetit el mateix equip d’inici aquesta temporada ja sigui per decisió tècnica o per lesions
Només dos futbolistes han sigut titulars en els primers cinc partits de lliga al Gimnàstic de Tarragona: Jaume Jardí i Óscar Sanz. Luis César no ha repetit equip d’inici en cap de les jornades, ja fos per decisió tècnica o per les diferents baixes que ha patit la plantilla. Amb tot, queda clar que Jardí i Sanz, dos dels capitans, seran el pal de paller dels grana aquest curs.
D’una banda, el reusenc és el jugador que més minuts ha disputat: 441. Ha acabat quatre partits, només sortint substituït contra l’Atlético Sanluqueño. A més, Jardí és el màxim golejador dels grana amb tres dianes, dues d’elles de penal. El davanter és el jugador de la plantilla amb millor peu i la seva qualitat la demostra en cada encontre.
Tot i tenir 23 anys, Jardí és una referència al vestidor i la seva experiència al club després de dues campanyes és clau. La temporada passada va registrar sis gols i vuit assistències. I en la temporada 23/24 set gols i cinc assistències. Si Jardí pot millorar aquests registres i troba la seva millor versió, enganxat a la banda o amb llibertat de moviments darrere dels puntes, significarà que l’atac grana funciona.
D’altra banda, Óscar Sanz és el segon futbolista al qual li ha donat més minuts Luis César. El de Sant Sadurní d’Anoia va ser molt protagonista en els primers partits, fins i tot va firmar el primer gol del curs, però en els darrers duels s’ha anat diluint. Sobretot amb pilota.
L’entrenador gallec el va substituir abans de l’hora de joc contra l’Eldenc. D’igual forma que a Marc Montalvo, amb qui ha compartit la majoria de titularitats. Els dos migcentres es retroalimenten i quan un juga bé, l’altre el segueix, i viceversa.
Mangel i Kaptoum collen
Però el mig del camp grana té més pretendents i Mangel i Kaptoum demanen pas. El camerunès n’ha fet una de freda i una de calenta. Va marcar el gol de la victòria contra l’Algesires, però també va acabar expulsat contra l’Atlético Sanluqueño. Contra l’Eldenc, va sortir amb energia des de la banqueta i pot tornar a ser titular contra l’Eivissa.
Així com Mangel, que ha entrat de refresc en tots els partits en l’inici de lliga. L’asturià també va entrar molt bé a l’últim partit i va estar a punt de marcar. La decisió dependrà del tècnic, que no es casa amb ningú i motiva la competència a totes les posicions.
Tot i això, els constants canvis a l’onze poden servir per mantenir endollats als 20 futbolistes o poden generar dubtes al camp i a la tribuna. Tothom sap de memòria l’onze titular i fins i tot els canvis dels equips campions. Allò al que aspira el Nàstic.