Futbol
Tres gols de pura vida (3-0)
Una genialitat de Marcos Baselga i la individualitat de Juanda Fuentes trenquen la mala ratxa del Nàstic i donen oxigen a Luis César
Tres gols d'oxigen. El Nàstic de Tarragona trenca la mala ratxa i respira després de golejar a l'Eldense. Una genialitat de Marcos Baselga i la individualitat d'un inspirat Juanda Fuentes van iluminar un partit, fins a la segona part, gris dels grana. Els tres punts aporten confiança al projecte
Luis César va apostar per tornar als bàsics. El conjunt grana va tornar al 4-4-2 amb dos davanters, Cedric i Baselga junts per primera vegada. Qui també debutava va ser Álvaro García, que jugava de lateral esquerre per sobre de Juncà. Amb tot, no van faltar els invents, perquè en fase defensiva Almpanis era qui s'ocupava de jugar per la banda.
El Nàstic es jugava la vida contra l'Eldense, no només per recuperar-se de dues ensopegades, sinó també a la banqueta. Amb tot, el partit no oferia aquest tipus d'electricitat, sinó que més aviat va ser un inici calmat. Els dos equips van viure uns minuts de tempteig que es van allargar mitja hora. En tot aquest temps, ni l'Eldense ni el Nàstic van gaudir d'aproximacions ni jugades perilloses. Pel que fa a l'Eldense, semblava que esperava el seu moment adequat mentre que els jugadors grana estaven amb el fre de mà posat, potser massa temorosos d'equivocar-se.
Això es va traduir en un joc grana estàtic, amb poques transicions ni moviments ràpids. Jaume Jardí era el més actiu, baixant a la medul·lar per moure el joc i va ser el primer en provar porta amb un xut des de la frontal, però res. L'ocasió més perillosa de l'Eldense va ser un xut amb l'exterior de Ruiz que es va enverinar i gairebé es cola per l'escaire.
A l'equip li faltava ànima, estava massa estàtic i la jugada que va resumir la primera meitat va arribar al final: Tres jugadors del Nàstic tenien la pilota a la frontal i cap d'ells va provar de centrar o rematar i l'àrbitre va xiular el descans.
Genialitats
Quelcom va canviar a la segona part. L'equip va guanyar esperit i si el joc no propulsava el partit, ho farien les genialitats. El potencial latent dels jugadors del Nàstic es va fer notar.
La defensa de l'Eldense va fer un mal refús i la pilota va caure rebotada als dominis de Marcos Baselga. L'aragonès no ho va dubtar i amb un únic control no va deixar caure la pilota per enviar un xut imparable que es va colar al fons de la xarxa. El gol va arribar en el moment menys esperat i va il·luminar completament a un Nàstic, fins llavors, apagat. De fet, fins i tot els jugadors van trigar un segon per celebrar-ho.
L'alegria va arribar amb mala fortuna, perquè Baselga va ser canviat amb molèsties físiques. Amb tot, la inspiració es va contagiar per l'home que el va substituir: Juanda Fuentes. L'extrem va entrar tocat per una vareta i la primera pilota que va tocar la va enviar dins de la porteria. Ell i Cedric es van inventar una jugada amb dues passades que Fuentes va definir a la perfecció amb un xut creuat que va posar el 2-0.
En un moment, el Nàstic va canviar la cara i l'Eldense va fer un pas enrere. Els de Luis César ho van aprofitar i, de nou, Juanda Fuentes van inventar. L'extrem es va internar a l'àrea i va rebre un penal que va veure tothom menys l'àrbitre. Per sort, el VAR va actuar poc després per fer rectificar a l'àrbitre i assenyalar penal. Jaume Jardí, llavors capità, no va fallar la pena màxima i va posar el 3-0 que va fer embogir a tot l'estadi.
Fins i tot el Nàstic podria haver castigat més, amb bons remats d'Almpanis i David Alba des de la frontal, però el 3-0 no es va moure i la resta de minuts van ser de calma i oxigen, just el que necessitava Luis César.