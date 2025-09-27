Futbol
Comença el Nàstic-Eldense
Nàstic
En Directe
0
0
Eldense
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz per agafar la samarreta a un rival.
Almpanis de lateral
En fase defensiva, el Nàstic juga amb 5 defensors amb Almpanis com a lateral esquerre.
Compte amb l'Eldense
Minuts de tempteig que l'Eldense ja ha mostrat una mica del seu potencial. Les bandes patiran.
Comença el partit!
Mou la pilota l'Eldense!
Óscar López present a la grada
L'extècnic del Juvenil A del Barça, Óscar López, està a la grada en el duel contra l'Eldense. L'entrenador és el favorit d'agafar el relleu a la banqueta grana si fos el cas de l'acomiadament de Luis César i ja va estar al Nou Sardenya contra l'Europa. Passi el que passi, López ja s'està veient el partit.
La vida en joc
Tot i que des del club han destacat que el futur de Luis César a la banqueta no depèn d'aquest partit, no sumar la victòria contra l'Eldense avui significarà el final de la tercera etapa del gallec al club, no hi ha més. Curiosament, la darrera vegada que l'Eldense va trepitjar Tarragona va guanyar per 0-4 als grana i va acomiadar a Iñaki Alonso després de sis partits. De moment, Luis César en porta cinc.
4-4-2 de manual
Amb la vida en joc, Luis César ha apostat pel format clàssic: 4-4-2. Baselga i Cedric debuten junts a la titularitat, de igual manera que Almpanis i Álvaro García.
Torna Dioni
El que sempre marca al Nàstic. Dioni torna al Nou Estadi Costa Daurada. L'última vegada que va ser-hi va marcar el 2-1 amb el Málaga en el play-off d'ascens. Un gol que va ser l'inici d'un dia per oblidar.
Banqueta Eldense
Valencia (ps), Serra, Hamza Bellari, Manu Molina, Boston, Clemente, Rober Ibáñez, Núñez, Vallejo i Jiménez.
Onze de l'Eldense
Ramon Vilà, David Ruiz, Dumic, Arnau Gaixas, Smand, Macho, Quintana, Bustillo, Ibarrondo, Fidel i Dioni.
Banqueta Nàstic
Toni Fuidias (ps) Edu Esteves (ps) Mángel, David Juncà. Álex Jiménez, Fernando Torres, Pau Martínez, Kaptoum, Juanda Fuentes, Enric Pujol, David Caberzas i Adrian Alves.
Onze del Nàstic de Tarragona
Dani Rebollo, Sergio Santos, César Morgado, David Alba, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Christos Almpanis, Jaume Jardí, Cedric Omoigui i Marcos Baselga.
El Nàstic-Eldense està a punt de començar!
Cara o creu al Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic ha de guanyar tant sí com no. Primer per espantar fantasmes i allunyar-se de la part baixa i, després, perquè Luis César continuï a la banqueta com a entrenador del Nàstic. No hi ha més.