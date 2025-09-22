Futbol
A la deriva carregats d’errors
El Nàstic va encaixar una segona derrota preocupant que deixa l’equip sense rumb
La de dissabte va ser una derrota molt dura perquè es va veure un Nàstic decreixent castigat pels seus propis errors. Un equip a la deriva després de veure com un recent ascendit els superava en intensitat, en els duels i, sobretot, en encert. Ara, a pair-ho en posicions de descens.
De la mateixa manera que contra el Sanluqueño, els grana van perdre pels seus propis errors. En aquell moment, però, es va anar dessagnant poc a poc amb dues expulsions i dues errades al darrere per acabar mostrant coratge i buscar l’empat. Això sí, dissabte no va haver-hi ni temps per al coratge.
El Municipal Nou Sardenya era una caldera. L’ambient encoratjava als locals i Luis César va optar per aguantar i esperar la seva oportunitat. D’aquesta manera, la primera part va ser un Nàstic aguantant en defensa contra un Europa que, poc a poc, incrementava el setge a la porteria de Dani Rebollo. El meta ahir va tornar a la titularitat i, per sort, les seves bones actuacions van servir per evitar una sagnia al final del partit. En aquest primer temps es va veure com els problemes a les bandes continuen, però aquesta vegada va ser la dreta. Sergio Santos es va veure superat una vegada i una altra, però el Nàstic va aguantar de forma sòlida.
Com marcava el guió, el Nàstic va agafar el timó a l’inici de la segona. Aquí el conjunt grana es va carregar la primera llosa. En qüestió de cinc minuts, els grana van rematar entre els tres pals en quatre ocasions. Álex Jiménez i Jaume Jardí van tenir dos remats a porta, el més clar va ser per al reusenc després de quedar-se mà a mà amb Flere, però cap d’aquests va entrar. El partit es va obrir i l’Europa ja va avisar que no es tiraria enrere amb un xut al travesser d’Ibuki, però, tot i així, el Nàstic en va tenir dos més de clares per avançar-se en el marcador.
La primera va ser d’Álex Jiménez de nou amb un tir dins de l’àrea que va anar directe al ninot i Cedric va empènyer una centrada que la defensa local va treure. Sense el gol, el partit va passar de la defensa èpica a la desfeta total en cinc minuts.
Els errors van venir ara a la defensa amb el problema del lateral esquerre fent-se més evident. David Juncà, que va tornar de la seva lesió, va cometre un penal més que evitable. Una empenta per l’esquena que l’àrbitre va castigar amb la pena màxima. La segona en quatre partits, una dada que Luis César va remarcar com un dels motius dels quals el seu equip ha començat la lliga amb 8 gols en contra en 4 partits. Un parèntesi, l’any passat, que també es va patir en defensa, en la jornada 4 els de Dani Vidal només havien rebut 2 gols i sumaven 8 punts
Penal i gol de Jordi Cano i l’equip va desconnectar. Simplement, l’equip es va apagar i l’Europa va castigar amb el segon tres minuts després. Una passada en llarg va ser suficient per trencar la fràgil línia defensiva i deixar Jordi Cano mà a mà amb Dani Rebollo. De fet, també va arribar el tercer en deu minuts de malson, però, per sort, va ser anul·lat per fora de joc.
Falta fixar el rumb
En cinc jornades de lliga el Nàstic només ha tingut mitja hora de joc sòlid, la primera contra l’Algeciras abans de l’apagada. Des de llavors, s’ha vist un equip canviant tàcticament i sobre la pista, sense saber ben bé quina és la seva identitat. Això s’ha de trobar aviat. Les derrotes pesen molt i el Nàstic dormirà en posicions de descens. L’espasa de Dàmocles ja penja sobre Luis César i caurà si el tècnic no troba solucions contra l’Eldense.