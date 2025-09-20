Futbol
Segueix en directe l'Europa-Nàstic
Europa
Per Començar
0
0
Nàstic
Què passa amb Moi Delgado?
Moi Delgado no ha entrat en la convocatòria. El lateral esquerre del Nàstic, que va arribar fitxat l'última setmana del mercat amb experiència a Segona Divisió, ha desaparegut completament i no està a la banqueta. Delgado, que fa setmanes que està en la seva pretemporada particular després d'arribar fora de forma, no ha entrat a la convocatòria per lesió. En canvi, qui ha tornat són David Juncà i Marcos Baselga.
La tercera és la bona?
Els problemes al lateral esquerre persisteixen i la solució és la mateixa: Sergio Camus. El lateral dret grana, que va brillar en la seva posició en la primera jornada, torna a la banda on ha patit de valent en els darrers dos partits. L'esquerra és el punt dèbil dels grana i, contra l'Europa, torna la mateixa solució per veure si la tercera és la bona.
Torna Dani Rebollo
Canvi a la porteria grana. Després de tres jornades amb dubtes a la porteria, Luis César ha mogut l'onze per donar entrada a Dani Rebollo, qui fou el porter titular del Nàstic el final del curs passat. El meta té l'oportunitat d'esvair els dubtes a la porteria amb una bona actuació, mantenir-los, si no està encertat.
Minirevolució a l'onze
Luis César mou fitxa després de la derrota contra el Sanluqueño. Els primers retorns a l'onze són els esperats Marc Montalvo i Cedric Omoigui tornen i David Alba entra per suplir l'expulsat César Morgado. D'altra banda, hi ha hagut 'sorpasso' a la porteria amb l'entrada de Dani Rebollo.
Banqueta grana
Toni Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Almpanis, Fernando Torres, Pau Martínez, Álvaro García, Marcos Baselga, David Cabezas, Adrian Alves.
Onze del teu club Gimnàstic
Dani Rebollo, Sergio Santos, David Alba, Enric Pujol, Sergio Camus, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Juanda Fuentes, Jaume Jardí, Álex Jiménez i Cedric Omoigui.
L'Europa-Nàstic està a punt de començar!
Jornada 4 de la Primera Federació i el Nàstic té la primera urgència. Després de la derrota contra el Sanluqueño, l'equip buscarà aixecar-se contra un recent ascendit com és l'Europa. En aquest duel hi haurà un protagonista més enllà dels jugadors: el camp. El Municipal Nou Sardenya compta amb gespa artificial, una superfície que canvia la manera de jugar, com destacava Luis César.