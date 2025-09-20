Futbol
El Nàstic es queda sense Moi Delgado per lesió
El lateral esquerre grana no està disponible en el duel contra l'Europa
El Nàstic de Tarragona continua amb els problemes a la banda esquerra. En el prepartit contra l'Europa van saltar els alarmes després que Moi Delgado no aparegués a la convocatòria oficial de Luis César i els temors s'han confirmat: està lesionat. El sevillà ha patit un esquinç de turmell que el deixa fora de cara al duel d'aquest dissabte i frena la seva posada a punt.
Moi Delgado va arribar al Nàstic la darrera setmana del mercat de fitxatges. Delgado arribava amb una vida d'experiència a Segona Divisió per convertir-se en el lateral esquerre titular i suplir a Joan Oriol, però encara no ha debutat.
El sevillà va arribar fora de forma a l'equip i, des de llavors, ha estat fent la seva pretemporada particular per posar-se a punt. Des de llavors, ha desaparegut en les tres primeres jornades, apareixent només a la banqueta. Luis César va destacar reiteradament que no li donava minuts «perquè seria un canvi assegurat i jugaria amb risc de lesió». Dit i fet, és un esquinç de turmell que ha patit durant aquesta setmana el que l'ha deixat fora.
Mal·leïts
Els problemes per la banda esquerra es van incrementar en la primera jornada amb la lesió de David Juncà al primer quart d'hora de partit. Juncà és un jugador conegut per la seva facilitat per les lesions, ja va patir una quan va arribar el mercat d'hivern del curs passat. Des de llavors, el Nàstic ha hagut de sobreviure amb altres solucions. La banda que va ser de Joan Oriol els darrers cinc anys de manera indiscutible ara té problemes a l'hora de trobar un nou amo.