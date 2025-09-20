Futbol
El Nàstic es desfà com un terròs de sucre (2-0)
El conjunt de Luis César mor en qüestió d'uns deu minuts molt fluixos després de tot un partit de combat
En deu minuts el Nàstic s'ha desfet com un terròs de sucre. El conjunt de Luis César va viure un infern en el Nou Sardenya. Va ser un partit de combat de plena intensitat, amb una primera part centrat en defensa i es van reactivar en el segon temps. Amb tot, de nou una errada defensiva, aquesta vegada un penal evitable de David Juncà, va fer que els tarragonins, en deu minuts, caigués derrotat, sense idees ni recursos per sumar la segona consecutiva.
Luis César va executar una petita revolució a l'onze després de la derrota contra el Sanluqueño. David Alba va entrar per l'expulsat Morgado i Montalvo i Cedric van tornar a la titularitat. També va haver-hi moviment dràstic a la porteria, tornant Dani Rebollo a la porteria grana i deixant Fuidias a la banqueta.
El Nàstic aterrava en una caldeera. El Nou Sardenya bullia completament ple, amb mig miler de nastiquers animant l'equip i l'Europa ho va aprofitar. Els d'Aday Benítez volien la pilota i dominar el partit i ho van aconseguir. Les primeres aproximacions van ser dels escapulats. Malgrat la lesió d'Sgrò en els primers cinc minuts de duel, el ritme del joc no es va tallar.
L'Europa va sortir amb tot. En quinze minuts ja havien aconseguir molestar a Dani Rebollo, mentre que el Nàstic només va aparèixer en atac amb una jugada d'Álex Jiménez. De fet, això va ser tot, perquè els grana no van fer més en atac en tota la primera meitat. L'Europa va fer un pas endavant i el Nàstic va haver d'assumir el seu paper en defensa.
El Nàstic va aguantar amb tot i no va patir. L'únic ensurt va arribar al descompte quan Camus i Rebollo no es van entendre i el porter va fer una mitja sortida. En el dubte, Andrews va guanyar la jugada i va rematar a porta, però Enric Pujol va sortir del no res per evitar el gol.
A la segona part va entrar el Nàstic renovat. La idea era clara: aguantar a la primera part i atacar a la segona i, dit i fet, en els primers tres minuts de joc els grana van tenir tres ocasions de gol. El primer va ser per Jardí amb un tir desviat des de la frontal, després Álex Jiménez amb un tir creuat dins de l'àrea i, finalment, Cedric va rematar al primer toc una passada en llarg de Dani Rebollo. La més clara, però, va arribar deu minuts després. Juanda Fuentes va servir una centrada deliciosa al segon pal, Cedric la va deixar passar i Jaume Jardí, tot sol, va rematar al cos de Flere.
Després d'errar el possible 0-1, l'Europa va obrir de nou el partit. El conjunt barceloní va intensificar els seus atacs i Dani Rebollo va haver d'aparèixer amb una aturada de qualitat després que una centrada rebotés en Enric Pujol i s'enverinés.
Desfets
D'un partit d'anades i tornades el partit es va tornar en un malson per al Nàstic. De nou, tot va començar amb un error defensiu. David Juncà, que tornava després de la seva lesió, va cometre un penal més que innecessari amb una empenta pel darrere. L'Europa ja havia aconseguit un xut a travesser poc abans, i ara tenia un penal regalat.
Jordi Cano va fer la feina i va superar a Dani Rebollo per posar l'1-0. I el Nàstic es va desfer. En cinc minuts, tota la feina i el combat fins ara va quedar en no res, perquè cinc minuts després, Jordi Cano va guanyar l'esquena a la defensa grana per marcar el 2-0 a plaer. De fet, podria haver sigut un càstig major, perquè l'Europa va marcar el 3-0 un minut després, però va ser anul·lat.
El partit es va acabar. Ni els deu minuts finals ni el temps de descompte van reviure a un Nàstic que ja estava derrotat sobre la gespa. Un Nàstic que suma la segona derrota consecutiva i, de nou, pels errors en defensa. La pitjor defensa de la categoria.