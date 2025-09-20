Futbol
Luis César, després de la derrota contra l'Europa: «Hem de millorar tots i jo el primer»
El tècnic del Nàstic va analitzar la derrota: «En quatre jornades hem fallat molts gols i hem comès molts penals»
L'entrenador del Nàstic, Luis César, va sortir més que decebut després de la derrota del seu equip contra l'Europa. És la segona consecutiva i una de molt dura, perquè, segons apuntava el tècnic: «Estava convençut que guanyaríem».
En qüestió de cinc minuts el Nàstic va perdre un partit treballat. Una desconnexió definitiva: «Hem tingut ocasions per posar-nos per davant, però el penal ha vingut amb una desconnexió i no hi ha hagut temps ni per fer-los patir». Luis César va ser clar amb el que s'ha d'arreglar: «No pot ser que en quatre jornades cometem dos penals. En quatre jornades hem comès massa expulsions i també massa gols fallats. Aquí hem de millorar tots i jo el primer». De fet, va afegir que «Ara no ens dona per guanyar, però ho farem».
El gallec va apuntar que «això se supera amb treball. L'altre dia amb el Sanluqueño havíem de marxar al descans amb gols i aquí també». Encert en atac i en defensa, la clau segons el míster després d'una derrota dura en la qual l'afició desplaçada va recriminar tant l'entrenador com a la directiva.