Futbol
L’Europa espera al Nàstic en un Nou Sardenya que serà una caldera
Els grana volen rescabalar-se de la derrota en un camp que és protagonista per la gespa artificial
Després d’una setmana d’empassar verí amb la dura derrota contra l’Atlético Sanluqueño, el Nàstic de Luis César ha de tornar a aixecar-se aquest dissabte en el primer derbi català de l’any contra l’Europa. Els de Luis César s’enfronten contra un equip il·lusionat amb l’estrena a la categoria i un camp que serà un protagonista més. El Nou Sardenya es presenta com una caldera en el qual els grana estaran acompanyats per més de mig miler d’aficionats per pal·liar el soroll dels escapulats. Amb tot, la protagonista serà la gespa artificial.
Si aquest duel s’hagués donat a la segona volta, el Nàstic hauria disputat un escenari completament diferent. El Nou Sardenya és el feu de l’Europa, però no compleix amb la normativa de la gespa natural i no es pot adequar, fet que obliga l’equip a emigrar a un altre estadi. Els barcelonins han convertit la causa en una croada que, de moment, els permet jugar en el Nou Sardenya fins al gener.
El tècnic del Nàstic ja va mostrar la seva opinió en la prèvia del partit: «Si l’Europa comença en aquest camp la lliga, l’ha d’acabar també». En aquest sentit, va afegir que «No em fico si s’ha de jugar en gespa artificial o no, però no comprenc el canvi a meitat de temporada. És com si es juga Roland Garros en terra batuda les primeres eliminatòries i les últimes es juga en indoor».
Imbatuts
L’Europa ha arrencat la nova categoria la il·lusió d’un recent ascendit i, de moment, els ha valgut per mantenir-se imbatuts. El conjunt d’Aday Benítez suma un triomf i dos empats, presentant-se com un equip que donarà guerra. El tècnic Luis César va definir l’equip com «guerrers» i és bastant representatiu. El conjunt escapulat manté jugadors que porten tota una vida al club i han recorregut el desert, com és el cas del capità Álex Cano.
Els escapulats són un equip compacte que li agrada el joc directe. De moment, en aquest inici de lliga han mostrat una feblesa: el físic. Els tres partits disputats fins ara s’han fet llargs per a l’Europa. El darrer, el Villarreal B va aixecar un 0-3 per acabar amb el 3-3 final i, en cas d’haver durat deu minuts més, potser haurien remuntat.
Dos exgrana
A l’Europa hi ha dos vells coneguts del Nàstic: Marcel Céspedes i Salva Ferrer. El primer és el lateral esquerre de 22 anys salouenc que el conjunt grana no va renovar el passat mes de juny. Céspedes va jugar el curs passat cedit a la Gimnástica Segoviana i, ara, forma part de l’Europa, tot i que enguany encara no ha sumat cap titularitat.
Pel que fa a Ferrer, va ser una de les joves perles del Nàstic en la darrera època a Segona. El central va tancar la seva etapa al conjunt grana per fer carrera a l’Spezia d’Itàlia, on formava part des de l’any passat. Ferrer, que va superar una greu malaltia que el va deixar dos anys allunyat dels terrenys de joc, forma part de l’Europa enguany. Amb tot, encara no ha debutat per problemes físics.