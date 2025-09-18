Futbol
El Nàstic ja coneix l'àrbitre del duel contra l'Europa
El col·legiat murcià Juan Antonio Campos Salinas xiularà l'encontre al Nou Sardenya
El Nàstic de Tarragona ja coneix l'àrbitre encarregat de xiular el duel d'aquest dissabte contra l'Europa. El col·legiat murcià Juan Antonio Campos Salinas serà l'encarregat de dirigir el primer derbi català que es disputarà al Municipal Nou Sardenya.
Campos Salinas és un àrbitre experimentat a la categoria i xiula a Primera Federació des de la seva creació. De fet, ha dirigit partits del Nàstic des de llavors, concretament el triomf per 0-1 dels grana al camp de l'Albacete amb un gol de Pedro del Campo a l'últim minut que va permetre al Nàstic creure en el play-off.
L'any passat també va dirigir un partit important per al Nàstic. De fet, va ser un derbi català. Campos Salinas va xiular la victòria per 3-2 contra el Barça Atlètic en un duel en el qual Dani Vidal havia de sumar els tres punts tant sí com no per salvar la banqueta. Els grana ho van aconseguir amb el murcià assenyalant un penal a favor.
A banda de l'experiència a la categoria, l'àrbitre també és un habitual en partits amistosos internacionals de seleccions sub 19 i sub 21 i el curs passat va xiular un partit de play-off d'ascens.