Futbol
Noé Calleja, sobre Álvaro García: «El fitxatge no s'ha fet per la derrota contra el Sanluqueño»
L'entitat grana ha presentat oficialment al jugador, que assegura arribar en forma «potser no al mateix ritme que els companys, però arribaré aviat»
El Nàstic de Tarragona ha presentat el matí d'aquest dimecres el fitxatge sorpresa d'Álvaro García. El manxec juga de central i compta amb la polivalència de poder jugar de lateral esquerre i, fins i tot, de pivot. De fet, ell mateix va destacar que jugarà amb molt de gust «allà on ajudi». Un reforç que ajudarà a tapar les carències que ha patit l'equip aquest inici de lliga. García arriba dies després de la dolorosa derrota contra el Sanluqueño, amb tot, el director esportiu Noé Calleja assegura que el moviment no està vinculat: «El fitxatge no s'ha fet pel resultat del passat dissabte, no faig moviments en calent».
Álvaro García arriba motivat a l'equip i preparat per jugar «vinc a un equip que considero que és de Segona Divisió». A nivell físic, el manxec va destacar que «fins ara he estat entrenant amb un equip d'Albacete, que és d'on soc. Potser no tinc el mateix ritme que els companys, però l'agafaré aviat». Concretament, pel que fa al partit de dissabte contra l'Europa: «Això depèn de l'entrenador. Si em veu bé per jugar ho faré amb molt de gust».
Pel que fa a la seva experiència de passar l'estiu sense equip, García va assenyalar que «ha sigut inquiet, perquè passen els dies i no saps on jugaràs i això preocupa. Però he tingut la sort d'estar en un gran club, va arribar l'interès fa un parell de setmanes i ho vaig decidir». Al Nàstic coincideix amb els excompanys del Fuenlabrada Cedric i David Alba, tot i que García només «he parlat amb ell després del duel contra el Sanluqueño».
Arribada mesurada
El director esportiu Noé Calleja va destacar durant la presentació que «l'interès va començar l'endemà de tancar el mercat. Teníem una fitxa lliure i la direcció esportiva no s'atura mai, sempre en contacte amb representants. Llavors vam veure el perfil d'Álvaro i vam pensar que ens podria ajudar». En aquest sentit, Calleja va afegir que «tenim tres centrals i gent que pot cobrir aquella posició, però pensem que la polivalència Álvaro García és ideal».
El fitxatge de García arriba després d'una dura derrota contra l'Atlético Sanluqueño. Amb tot, Calleja va subratllar que «el fitxatge no es fa després del mal resultat de dissabte. No treballo fent fitxatges en calent». Referint-se al partit, el director esportiu grana va destacar que «crec que va ser un partit amb un cúmul de despropòsits i va ser desafortunat, però no ens quedem amb la part negativa. No s'ha d'escampar el pànic ni posar en judici res».