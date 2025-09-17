Futbol
Dubtes a la porteria
Dani Rebollo vol fer el ‘sorpasso’ a Toni Fuidias després de tres primeres jornades d’inseguretat a la rereguarda
Toni Fuidias o Dani Rebollo, aquesta és la qüestió. Després de la derrota del passat dissabte contra l’Atlético Sanluqueño, les posicions defensives s’han posat sota el focus i una de les que ha transmès inseguretat és la porteria. Toni Fuidias ha sigut l’escollit per Luis César en les tres primeres jornades i les seves actuacions han deixat a l’aire la possibilitat d’una oportunitat per a Rebollo.
La porteria també va ser una demarcació que va patir moviments aquest mercat d’estiu. Després de la sortida d’Alberto Varo, l’entitat grana comptava amb Dani Rebollo. El meta va renovar de forma automàtica després de complir el nombre de partits disputats dictaminat a la clàusula del seu contracte i es va guanyar la continuïtat. De fet, el meta de Lepe va acabar per guanyar-se la titularitat cap al final del curs passat, convertint-se en el porter titular del Nàstic en els moments importants de la competició. La direcció esportiva grana va apostar per afegir competència amb el fitxatge de Toni Fuidias, porter cedit pel Girona que el curs passat va jugar al Cartagena a Segona Divisió.
Durant aquesta pretemporada, Luis César va gestionar al mil·límetre els minuts disputats de cada porter, alternant-los a cada amistós abans de decidir-se. Finalment, el tècnic va apostar pel de Berga, que ha disputat de titular els tres primers partits de la temporada. En els tres partits, el meta va efectuar actuacions sòbries, però sempre deixant una sensació d’inseguretat.
En la primera jornada, va participar en la cadena d’errors del gol de l’Algeciras en el qual va fer l’estàtua i, aquest darrer dissabte també va sortir en la foto. Concretament, en el segon gol del Sanluqueño. Primer, Sola va fer evident el problema a la banda esquerra guanyant l’esquena als defensors grana. Després, va marcar amb un tir creuat en el qual Fuidias va poder fer més per tapar tenint en compte la seva envergadura.
Amb tot, Fuidias també va tenir actuacions de nivell durant el partit, aturant en primera instància el mà a mà després de l’errada de César Morgado i salvant dos gols més amb dues bones estirades. De fet, com la resta de l’equip, va pujar el nivell després de quedar-se amb nou jugadors sobre la gespa.
Sota lupa
En la roda de premsa posterior al duel, Luis César, preguntat si hi havia necessitat d’un canvi a la porteria, va destacar que «jo fiscalitzo a cada jugador. La porteria no és excepció i al final de cada setmana analitzo als meus homes i poso qui em transmet més seguretat». De fet, en rodes de premsa anteriors, ja va respondre sobre aquesta posició i va apuntar que «ja sé el que em pot aportar Rebollo, ara vull veure què em pot aportar Fuidias».
Aquestes provatures a la porteria no són estranyes per a Luis César al Nàstic. De fet, quan va aterrar a Tarragona a final de la darrera temporada, ja ho va fer. En el partit de la seva estrena contra la Gimnástica Segoviana Dani Rebollo va ser el porter titular i, en el darrer partit de lliga contra l’Arenteiro, va ser el torn per Alberto Varo. L’argument, llavors, va ser el mateix, veure exactament què poden oferir els dos porters. Llavors, finalment va ser Dani Rebollo qui es va guanyar la posició i va completar un sòlid final de curs.
Aquest dissabte el Nàstic visita el Nou Sardenya dolgut després de la derrota. Serà una nova oportunitat per aclarir els dubtes a la porteria i veure si Rebollo fa el ‘sorpasso’ o Fuidias manté la confiança.