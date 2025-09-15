Futbol
Álvaro García, reforç sorpresa del Nàstic en defensa
El central arriba lliure després de jugar l'any passat al Fuenlabrada i pot jugar també de lateral esquerre
Reforç sorpresa al Nàstic de Tarragona. El conjunt grana s'ha mogut en el mercat per incorporar al defensor Álvaro García Segovia, que estava sense equip, fins al final de temporada amb una més d'opcional. A més, García pot jugar de central i de lateral esquerre, cobrint la mancança principal de l'equip.
El central procedent de El Herrumblar, Cuenca, arriba al conjunt grana després de jugar l'any passat al Fuenlabrada amb David Alba i Cedric on va ser titular disputant 35 partits.
El central es va formar a les categories inferiors de l’Albacete Balompié i va seguir creixent futbolísticament als filials de l’Atlético de Madrid i del RCD Espanyol. En la seva trajectòria també hi destaquen les 26 internacionalitats repartides entre la S17, S18 i S19 de la Selecció Espanyola.
La temporada 2022-2023 va servir per debutar a la lliga professional, defensant els interessos de la UD Ibiza a LaLiga Hypermotion.
Álvaro García destaca per la seva velocitat i capacitat associativa amb els companys, mostrant-se contundent en el joc aeri i també en les disputes amb els rivals. La seva qualitat li permet ocupar la posició de pivot defensiu i la de lateral esquerre, aportant polivalència a la rereguarda de l’equip dirigit per Luis César.