Errada clamorosa del Nàstic i gol del Sanluqueño
Nàstic
Atlético Sanluqueño
Satoca (9')
I Montalvo per què és suplent?
El partit s'estabilitza, però el Nàstic té dificultats per engegar la màquina. Falta un engranatge al mig del camp.
Targeta groga per al Nàstic
La primera del partit. La veu Kaptoum.
Domina el Sanluqueño
El gol ha apagat els fusibles al Nàstic. L'equip andalús ha agafat la iniciativa del partit.
Fuidias no transmet seguretat
Jugada rara del porter on sembla que un davanter està a punt de pispar-li una pilota. No dona seguretat.
Error clamorós de César Morgado i Fuidias pot fer més
Jugada ridícula del Nàstic. Passada enrere de Camus a Morgado. Aquest darrer, amb tot l'avantatge, fa un mal control i cedeix la pilota al porter. La passada és més que dolenta, massa curta i habilita un mà a mà que Fuidias atura. El rebot acaba a la frontal i Satoca remata amb poca potència. Sembla que Santos o Fuidias arriben a aturar-la, però no s'entenen i la pilota acaba entrant amb la sensació que tots dos la podien haver aturat. Això sí, errada clamorosa de Morgado.
Gol del Sanluqueño
Falla Jiménez!
Quin tros de jugada de Juanda Fuentes. L'extrem ha marxat de dos defensors per la banda dreta, aguantant les topades i xocs fins a entrar dins de l'àrea i fer la passada de la mort. Álex Jiménez va arribar, però el davanter, sol, va fer un 'misto' i va errar.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Resultats finals:
Teruel 1 Eldense 1
Villarreal B 3 Europa 3
Marbella 1 Ibiza 1
Ni Baselga ni Fernando Torres
El davanter Marcos Baselga continua absent, de la mateixa manera que David Juncà. Fernando Torres tampoc figura a la banqueta malgrat que ahir divendres va ser inscrit.
Canvis a l'onze de Luis César
Moviments a l'onze del Nàstic. Sergio Santos entra al carril dret com a titular, mantenint Camus com opció per l'esquerra. Enric Pujol avança a David Alba a la posició de central i Álex Jiménez es queda com davanter referent sense Cedric, que es queda a la banqueta. La baixa rellevant és la de Marc Montalvo, qui es queda a la banqueta i dona pas a Kaptoum. Decisió difícil perquè el riudomenc ha sigut un dels millors de les dues primeres jornades.
El divendres va encetar la jornada a la categoria amb l'Hércules-Algeciras que va acabar amb victòria andalusa per 0-1. El Sabadell-Cartagena es va suspendre per les pluges i la resta de partits estan en joc:
Marbella 1 Ibiza 1
Villarreal B 2 Europa 3
Banqueta visitant
Rubén (PS), Ronald, Kikín, Gallastegui, Loren, Sergio, Arru, Morales, Israel i Barea.
Onze del Sanluqueño
Kudakovsky, Sola, Trapero, Castellano, Cabrera, Rodri, Sato, Javi Feria, Ntiji Tounkara, Zequi Díaz i Agustín Juárez.
Banqueta del Nàstic
Dani Rebollo (PS), David Alba, Mangel Prendes, Marc Montalco, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Moi Delgado, Agus Gutiérrez, Danilo Luchettti, David Cabezas i Adrián Alves.
Onze del teu club Gimnàstic!
Toni Fuidias, Sergio Santos, César Morgado, Enric Pujol, Sergio Camus, Wilfrid Kaptoum, Óscar Sanz (c), Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí i Álex Jiménez.
El Nàstic-Sanluqueño està a punt de començar
Jornada 3 i segon partit al Nou Estadi Costa Daurada del Nàstic. De nou, toca jugar contra un equip andalús, l'Atlético Sanluqueño. Els grana arriben d'empatar contra el Betis Deportivo i han de fer bo el punt amb una victòria a casa. Això sí, el Sanluqueño no posarà les coses fàcils, perquè, de moment, ha empatat els dos partits. En el darrer, va igualar un 0-2 en contra.