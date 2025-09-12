Futbol
L’Atlético Sanluqueño, un equip treballador que ven cara la seva pell
Els andalusos destaquen pel seu conjunt més que les individualitats i han sumat dos empats
El Nàstic de Tarragona torna aquest dissabte al Nou Estadi Costa Daurada amb l’objectiu de fer bo el punt aconseguit contra el Betis Deportivo amb una victòria contra l’Atlético Sanluqueño. Els tarragonins jugaran contra el tercer equip andalús consecutiu, un que ha començat la temporada puntuant amb dos empats i mostrant que venen cara la seva pell.
L’Atlético Sanluqueño es presenta aquesta pretemporada amb un equip renovat gairebé al complet. De fet, un dels pocs que es mantenen és l’entrenador José Herrera. Com Luis César al Nàstic, José Herrera va aterrar a l’equip andalús a falta de tres partits per al final. El tècnic andalús va assolir el miracle i va salvar la categoria amb dues victòries i un empat. Aquesta final li va valer la continuïtat en un projecte que enguany buscarà de nou la permanència a la Primera Federació.
Tot i ser un equip modest, això no vol dir que serà fàcil per als grana perquè aquesta temporada ja han demostrat ser un equip competitiu que no regala cap partit. De fet, van igualar el talent del Atlético Madrileño per sumar un punt i, la setmana passada, van remuntar un 0-2 al Sabadell per sumar un punt més. Això fa que el tècnic José Herrera encara no sap el que és perdre amb el seu equip.
L’última vegada que el Nàstic es va enfrontar el Sanluqueño va ser el curs 21/22 en l’estrena de la categoria. Llavors, el Nàstic d’Agné no va saber guanyar al Sanluqueño i va sumar un 0-0 a domicili i un 3-3 al Nou Estadi. Ni Nàstic ni Sanluqueño conserven cap jugador d’aquell duel, però el conjunt grana es pot esperar un equip similar: combatiu, ben ordenat al darrere i amb molta capacitat de reacció.
El conjunt de José Herrera té ara nous referents, com és el cas de Zequi Díaz. L’extrem va tornar aquest estiu per liderar l’equip amb el qual va pujar a Primera Federació fa uns anys i ara agafa responsabilitats també sobre la pista, protagonitzant les jugades d’atac per la seva banda. L’acompanya un equip molt jove, amb reforços procedents de Segona Federació i equips filials, homes amb ambició d’aprofitar l’oportunitat i lluir-se a la Primera Federació. Un altre destacat és Ronald Gbizie, un pivot defensiu amb molta presència que ha demostrat ser polivalent en les dues primeres jornades de competició.
Els andalusos hauran de canviar la línia defensiva, perquè Boubacar Diallo va ser expulsat contra el Sabadell i no podrà jugar.
Les baixes
Pel que fa al Nàstic, Luis César tornarà a tenir els dubtes de Marcos Baselga i David Juncà, que encara es recuperen de les seves lesions i amb poca probabilitat estaran aquest dissabte. En aquest punt també està el cas de Fernando Torres, que, ahir dijous, encara no estava inscrit i continua solucionant els problemes burocràtics.
Qui pot estar entre els disponibles és Moi Delgado. El lateral continua fent la seva pretemporada particular, però aquest pot ser un partit idoni per sumar minuts.