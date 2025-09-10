Futbol
Jaume Jardí, un inici de 10
El reusenc és una de les sensacions de les primeres jornades amb un doblet en el seu nou paper com a mitjapunta
En l’inici del curs del Nàstic hi ha hagut un jugador que ha destacat per sobre de la resta i aquest és Jaume Jardí. El dorsal 10 està reservat en els equips de futbol al jugador diferencial i Jardí ja el va lluir el curs passat. Enguany, ho torna a fer i amb el doblet assolit contra el Betis Deportivo el passat divendres, el reusenc envia un missatge que aquest serà el seu any.
L’atacant grana enceta un nou curs de noves responsabilitats a les ordres de Luis César. En la seva tercera temporada a l’entitat grana, Jardí se situa com a tercer capità de la plantilla i també en una nova posició on està demostrant que està còmode. En els darrers anys, Jardí sempre s’ha vist com un jugador de banda amb una capacitat de centrada, però capaç d’arribar a l’àrea per aprofitar el seu punt fort: el xut a porta. Ara, el tècnic gallec ha trobat una nova posició on treure suc al seu talent i ha situat Jardí com a mitjapunta. Darrere del davanter, amb més llibertat de moviment, ha encaixat de la millor manera per vertebrar l’atac del Nàstic fent servir de la seva visió de joc i de la seva alta capacitat tècnica.
Contra el Betis Deportivo va funcionar a la perfecció amb Álex Jiménez com a millor escuder per marcar un doblet. El primer, però, va ser d’un penal perfectament executat amb un tir potent a l’escaire que el porter no va poder ni intentar aturar-lo. Aquest és també una nova responsabilitat per al reusenc. El curs passat, era Joan Oriol l’encarregat de les penes màximes, relegat Jardí a executar-los en la seva absència. De fet, ja va marcar-ne un contra l’Osasuna Promesas. Ara, a l’altura del que demana el dorsal 10 a l’esquena, s’encarregarà dels penals, així com de les faltes perilloses, tot i que en aquest punt té més competència amb Cedric Omoigui i Pau Martínez.
Gol assegurat
En el temps que Jaume Jardí ha estat en el Nàstic sempre ha garantit gols. La seva primera temporada la va tancar amb 7 dianes i 5 assistències i, en la segona, en va acumular 6 gols i 8 assistències. El darrer gol, clau, el recorden els nastiquers per donar esperança al miracle de Zubieta.
El que no va poder assolir en els dos primers cursos és la regularitat. A la banda, Jardí va tenir una alta competència i el seu paper va fluctuar entre titular i revulsiu de luxe. Enguany ja ha demostrat amb un doblet que no pensa reduir el ritme golejador i es prepara per fer un pas endavant i acumular titularitats. De moment, el seu rendiment l’ha convertit en un indispensable en els dos primers onzes de Luis César, així com aparèixer a l’onze ideal de la jornada 2 de la Primera Federació.
Talismà
Un fet curiós que es va revalidar el darrer divendres és que Jaume Jardí és el nou amulet del Nàstic. Des que és a l’entitat grana, sempre que ha marcat un gol, el conjunt grana ha puntuat. Concretament, els grana han aconseguit onze victòries i tres empats quan el reusenc ha vist porta.
Aquest dissabte el Nàstic torna al Nou Estadi per jugar contra l’Atlético Sanluqueño, una nova oportunitat per al 10 del Nàstic a lluir la seva condició de talismà.