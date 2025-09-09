Futbol
David Cabezas, la potència de la Pobla de Mafumet que necessita el Nàstic per cobrir l’atac
El davanter va debutar en partit oficial el divendres contra el Betis Deportivo
Sense Marcos Baselga, el Nàstic està necessitat de davanters i Luis César ja trobat la solució amb el potent punta de la Pobla de Mafumet David Cabezas. El jove jugador pobletà, que està dinàmica del primer equip, va fer el seu debut oficial amb la samarreta grana disputant els darrers deu minuts contra el Betis Deportivo.
Luis César va tornar a demostrar que no li tremola la mà a l’hora de fer debutar a joves si els necessita. De fet, va ser clar en el postpartit destacant que «Cabezas és un davanter amb molt de físic, fort i ràpid. Té coses a perfeccionar, però l’hem necessitat com a recanvi en aquest partit sense Baselga. Continuem amb l’objectiu de voler guanyar, agradar i si ho fem donant entrada a xavals del filial, millor».
Cabezas va entrar en el tram final del partit amb l’impuls de canviar l’encontre. Aquesta empenta el va fer veure una groga, però no es va cansar de buscar espais en un partit que tenia poc per oferir. Aquesta vegada no va ser la primera on va lluir l’elàstica grana. A banda de la pretemporada, l’atacant va jugar el curs passat a la Copa Catalunya, on va marcar un gol amb la primera pilota que va tocar contra el Cerdanyola.
Cabezas va arribar en el mercat d’hivern de l’any passat procedent de l’Alcorcón B per reforçar la Pobla de Mafumet. Nascut a Balaguer, de 21 anys i 1,91 metres d’alçada, es va presentar com un davanter potent i carismàtic, assolint quatre gols en els onze partits que va jugar. Enguany ja s’ha presentat i Luis César no dubtarà en tornar-lo a utilitzar.